Dit is de commentator bij de NOS tijdens de finale Spanje - Engeland op het EK

Na 52 wedstrijden is het zondag eindelijk tijd voor de finale van het EK voetbal. Spanje en Engeland treffen elkaar om 21.00 uur in Berlijn voor de eindstrijd. Miljoenen voetbalfans schakelen in om te zien welke van de twee ploegen aan het einde van de avond de beker omhoog kan tillen. Die kijkers zien niet alleen 22 spelers op het veld, maar horen negentig minuten lang de commentator tijdens de finale.

Spanje en Engeland kunnen zondag in Berlijn allebei historie schrijven. De Spanjaarden delen op dit moment het recordaantal eindoverwinningen met Duitsland: driemaal waren zij de beste van Europa. Engeland kan daarentegen voor de eerste keer het EK winnen. Zij staan voor de tweede keer op rij in de finale.

Commentator EK-finale Spanje - Engeland

De finale is in Nederland zondag te zien bij de NOS. De omroep kiest normaal gesproken pas tijdens het toernooi wie de finale zal verslaan, maar hakte deze keer al voor het EK de knoop door. Jeroen Grueter werd aangewezen als commentator voor de finale en zal dus te horen zijn tijdens het duel tussen Spanje en Engeland.

Grueter, die ook commentaar gaf tijdens de wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk, was al een keer eerder commentator bij Engeland dit toernooi. Tijdens de wedstrijd van de Engelsen tegen Servië gebeurde er toen iets opmerkelijks. Toen gebeurde er iets opmerkelijks. Tv-kijkers hoorden namelijk muziek terwijl Grueter de wedstrijd probeerde te verslaan.

Goed voorteken voor Spanje

Dat Grueter de finale van het EK doet, kan weleens goed nieuws betekenen voor Spanje. De vorige keer dat hij verslag deed van de finale op een groot toernooi was tijdens het EK van 2012. Spanje werd toen voor de derde keer Europees kampioen door in de finale met liefst 4-0 te winnen van Italië. Van de Spaanse selectie is enkel Jesus Navas nog over, maar hij bleef toen de hele wedstrijd op de bank in de Oekraïense hoofdstad Kyiv.

FIFA

Grueter is niet alleen bekend van zijn commentaar bij de NOS, maar hij is ook sinds een aantal jaar de stem van de voetbalgame EA FC, dat vroeger bekend was onder de naam FIFA. Hij doet dat samen met collega-commentator Sierd de Vos. Het duo was de opvolger van Evert ten Napel en Youri Mulder.

