Vader Lamine Yamal is jonger dan teamgenoot Jesus Navas in halve finale van EK

Lamine Yamal is de jongste speler in een halve finale van een WK of EK. De Spanjaard is 16 jaar oud en 362 dagen wanneer hij dinsdagavond begint tegen Frankrijk. Daarmee passeert hij Pelé, die op het wereldkampioenschap van 1958 17 jaar en 244 dagen was. Een ander bijzonder feitje is dat de vader van Yamal jonger is dan een van z'n teamgenoten.

Hij vormt namelijk samen met Jesus Navas de rechterflank van Spanje in de wedstrijd tegen Frankrijk. Hij is juist met 38 dagen en 231 dagen de oudste veldspeler in een WK- of EK-halve finale. Ook is hij ouder dan de vader van Lamine Yamal, die 34 jaar oud is. Dat betekent dat hij op jonge leeftijd al vader werd van de talentvolle voetballer.

Unieke foto van 'enorm verlegen' Lionel Messi en baby Lamine Yamal gaat tijdens EK de wereld over

Huiswerk mee en strenge Duitse regel

Yamal brak meerdere leeftijdsrecords dit EK. Zaterdag viert hij zijn zeventiende verjaardag, mogelijk dus nog op het EK een dag voor de finale. Toch mag de Spanjaard eigenlijk helemaal niet meer voetballen na 20:00 uur. Vervelend, aangezien veel knock-outwedstrijden een uur later beginnen. Ook de halve finale. Dat kost Spanje waarschijnlijk een boete van tienduizenden euro's.

Duitsland verbiedt Spanje om Lamine Yamal tegen Frankrijk de hele wedstrijd te laten spelen op het EK

Ook heeft het jochie zijn huiswerk meegenomen naar het EK. "Ik volg online lessen en dat gaat goed. Ik hoop dat de leraar het mij een beetje gunt", zei hij eerder dit toernooi tegen AS. Die leraar heeft ook een beetje gegund, want hij haalde zijn examens. Al dat blokken tussen wedstrijden en trainingen door had dus effect.

Leeftijdsverschil

Yamal en Jesus Navas schelen dus 22 jaar. Maar het leeftijdsverschil met de Portugese verdediger Pepe was nog groter geweest, mochten Spanje en Portugal tegenover elkaar staan. Pepe strandde echter in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk. Bij de Fransen zit Olivier Giroud (37) in de selectie, die ook ouder is dan Yamal senior.

