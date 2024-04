Dit staat er voor Feyenoord, NEC, Ajax en AZ op het spel bij de bekerfinale

Geen Eredivisie aankomend weekend, maar er staat wel een erg mooi affiche op het programma. Feyenoord en NEC nemen het tegen elkaar op in de finale van de KNVB Beker, maar ook voor een aantal andere clubs staat er een hoop op het spel.

Voor Feyenoord is het eigenlijk het simpelst. Zij strijden om bekerwinst, maar wanneer dit niet lukt gaan zij (bijna zeker) alsnog naar de hoofdfase van de Champions League. De winst van de beker zou natuurlijk erg mooi zijn, maar het programma qua Europees voetbal verandert daardoor niet voor de Rotterdammers.

NEC

NEC gaat als underdog de finale in. Voor de club uit Nijmegen staat er alweer een stuk meer op het spel. Bij winst gaan zij direct naar de Europa League toe, wat voor een clubs als NEC natuurlijk fenomenaal is. Niet alleen sportief, maar ook financieel. Bij winst kan NEC een startpremie van 4,31 miljoen euro bijschrijven. Dat is een flink bedrag voor de Nijmeegse club.

Ajax en AZ

Bij Ajax en AZ zullen ze een duidelijke voorkeur hebben voor een winnaar van de KNVB Beker. De Noord-Hollanders zullen juichen voor Feyenoord, aangezien dit beter is voor de clubs. AZ krijgt als nummer vier van de Eredivisie de tickets voor groepsfase Europa League. Eigenlijk krijgt Feyenoord deze als bekerwinnaar, maar de Rotterdammers maken zich op voor de Champions League, dus dit startbewijs schuift door naar AZ.

Het ticket voor de voorronde van de Europa League, waar de nummer vier recht op heeft, schuift dan door naar plek vijf. Daar staat Ajax en dat betekent dat zij geen play-offs voor Europees voetbal hoeven te spelen. In die play-offs is ook slechts een ticket voor de voorronde van de Conference League te verdienen. Ook in Amsterdam zal men dus hopen op bekerwinst van Feyenoord.

Play-offs Europees voetbal

Of Feyenoord of NEC de beker wint, maakt voor de nummer negen van de Eredivisie in ieder geval niet uit. Normaal gesproken zijn de play-offs voor de nummers vijf tot en met acht, maar aangezien Feyenoord en NEC allebei in het linkerrijtje staan, schuift dit door. Het enige verschil is dat bij bekerwinst van Feyenoord de plekken zes tot en met negen meedoen. Als NEC wint en als zesde eindigt in de Eredivisie, dan spelen de nummers vijf, zeven, acht en negen in de play-offs.