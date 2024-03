'Eet smakelijk, geiten': fans Charleroi dumpen stro in kleedlokaal spelers

Sporting Charleroi begint in april aan de degradatie play-offs van de Pro League. Daar zijn de fans totaal niet blij mee en dat lieten ze weten ook. Supportersgroep Storm Ultras 2001 trok naar de trainingsaccommodatie van Charleroi en dumpte daar stro bij de ingang en in het kleedlokaal: 'Eet smakelijk, geiten'.

Charleroi moet met Eupen, Kortrijk en RWD Molenbeek uitvechten wie zich handhaaft op het hoogste niveau van België. Charleroi heeft aan het begin van de play-offs de beste papieren; de club begint met 29 punten, Eupen en Kortrijk hebben er 24 en Molenbeek 23. De twee onderste ploegen na de zes play-off-wedstrijden degraderen.

Chaos bij Charleroi

Charleroi degradeerde in 2011 voor het laatst en kwam een seizoen later weer terug. In de voorgaande seizoenen werd het knap zesde en negende, maar dit jaar ging het minder. Felice Mazzu vertrok na de laatste speeldag van de reguliere competitie en Rik De Mil werd aangesteld als zijn vervanger.

Fans maken er een geitenstal van

Storm Ultras 2011 pikt de slechte resultaten niet langer en daarom kwam er actie. 'Eet smakelijk, geiten', hing er op een spandoek bij het trainingscomplex van Charleroi. Ook was de ingang versiert met strobalen. Daarnaast lag de hele kleedkamer vol stro. 'Ze hebben een heel jaar op een veld gestaan, maar niets gedaan. De geiten zullen dus honger en koud hebben', schreef de groep op Facebook.

'Aardige herders konden daar niet ongevoelig voor blijven en hebben daarom een gratis maaltijd aangeboden en hun stal ingericht. We hopen dat de geiten dit zullen waarderen, in plaats van altijd te mekkeren en melk van slechte kwaliteit te geven. Op deze manier wordt hun gedrag veranderd. Anders wordt de stok bovengehaald', waarschuwde Storm Ultras 2011.

'Spelers, deze mislukking is door jullie. Veel plezier met de schoonmaak van jullie stal. Misschien zullen jullie nu eindelijk begrijpen om als team iets te presteren, in plaats van te denken met de portefeuille. Ruim de rotzooi op die jullie een heel jaar hebben achtergelaten', was de waarschuwing, die ook bedoeld was voor voorzitter Mehdi Bayat.