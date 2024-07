Erik ten Hag heeft gewenste Nederlandse assistenten binnen: 'Toevoeging van ervaring en kennis aan de staf'

Erik ten Hag heeft donderdag zijn nieuwe assistenten bij Manchester United verwelkomd. De Engelse topclub maakte de komst van René Hake en Ruud van Nistelrooij gelijktijdig bekend. Daartegenover staat het vertrek van Mitchell van der Gaag, die de vorige twee seizoenen rechterhand van Ten Hag was.

De transfers van Hake en Van Nistelrooij waren al bijna in kannen en kruiken, maar nu is alles definitief. "Ik ben blij dat ze ingestemd hebben om zich bij ons project te voegen", reageert hoofdtrainer Ten Hag. "Er is een schat aan ervaring, kennis en nieuwe energie toegevoegd aan de staf. Dit is een goed moment om het coachingsteam op te frissen, omdat we willen voortbouwen op de prestaties van de afgelopen twee jaar en naar een hoger niveau toe willen."

'Manchester United persoonlijk akkoord met twee Oranje-internationals' Het Manchester United van Erik ten Hag is druk bezig om zich te versterken voor komend seizoen. De trainer heeft flink wat budget voor nieuwe aankopen en lijkt met dat geld twee landgenoten naar Manchester te halen. De twee internationals lijken dolgraag naar Old Trafford te willen.

Vertrek Van der Gaag

Steve McClaren en Darren Fletcher blijven wel onderdeel van de staf. Dat geldt dus niet voor Benni McCarthy en Van der Gaag. "Mitchell heeft besloten om zijn eigen ambities als hoofdtrainer na te streven. Ik wil hem bedanken voor zijn fantastische diensten van de afgelopen twee jaar - en ook aan Benni. Wij sturen hen onze dank en de beste wensen voor de toekomst."

Welcome on board, Rene and Ruud! 🤝#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 11, 2024

Hake komt over van Go Ahead Eagles, dat Paul Simonis al had aangesteld als vervanger. Van Nistelrooij was vrij sinds zijn vertrek als hoofdtrainer van PSV vorige zomer. De oud-international heeft wel een verleden op Old Trafford. Hij was er tussen 2001 en 2006 actief als speler en scoorde er vele goals.

Nederlandse transfertargets

Het Nederlandse clubje is ondanks het vertrek van Van der Gaag dus wel vergroot. En er komen er mogelijk nog veel meer bij. De transfer van Joshua Zirkzee is al zo goed als rond en Matthijs de Ligt lijkt ook de overstap te kunnen maken naar Manchester United, waar ook Tyrell Malacia nog onder contract staat.