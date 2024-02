Opvolger van Erik ten Hag bij Manchester United staat klaar

De positie van Ten Hag staat el enige tijd onder druk. Thomas Tuchel zou openstaan voor een avontuur bij FC Barcelona, maar hij geeft aan voorkeur te hebben naar een overstap naar de Premier League. De huidige trainer van Bayern München zou vooral oog hebben voor de functie bij Manchester United.

De druk op trainer Ten Hag blijft toenemen na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Fulham. De Red Devils staan slechts zesde in de Premier League en dreigen naast een Champions League-ticket te grijpen. Bovendien is het spel niet erg overtuigend. De Engelse pers en nieuwe mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe gaan daarom steeds meer twijfelen over de positie van de Nederlandse trainer.

Thomas Tuchel vertrekt na dit seizoen bij Bayern © Getty Images

Tuchel die na dit seizoen Bayern gaat verlaten houdt de situatie op Old Trafford nauwlettend in de gaten. De functie bij Manchester United spreekt hem volgens het Duitse BILD zeer aan. De vijftigjarige oefenmeester zou graag terug willen keren in de Premier League, waar hij al eerder werkzaam was bij Chelsea. Desondanks mag FC Barcelona nog altijd hopen op zijn komst. Met Hansi Flick heeft Tuchel in Catalonië onder andere concurrentie van zijn landgenoot.