Hint Wayne Rooney naar ontslag Erik ten Hag bij Manchester United? "Zitten veranderingen aan te komen"

Manchester United won woensdagavond ternauwernood van Nottingham Forrest in de FA Cup. De ploeg van trainer Erik ten Hag maakte wederom, net als voorgaande weken, geen indruk. Wayne Rooney hintte na afloop bij de Engelse televisie op aankomende veranderingen.

Rooney, oud-speler van The Red Devils met 393 duels voor de club, was als analist te gast bij de BBC. Aan het einde van de uitzending kreeg de spits hoe belangrijk deze zege van United was, omdat het de laatste prijs is waar de mannen Ten Hag nog voor strijden. "Ja hartstikke belangrijk. Er komt nu een belangrijke maand aan met duels tegen Manchester City en natuurlijk Liverpool in de kwartfinale van de FA Cup."

Vervolgens komt een een kleine glimlach door op het gezicht van Rooney. "We weten allemaal dat er veranderingen aan zitten te komen", vertelt Rooney op de Engelse zender. Zijn lachje lijkt wat te verbergen.

Ratcliffe

Dit zou vooral te maken hebben met de overname van de club door Sir Jim Ratcliffe. De zakenman van INEOS is nu de man achter Manchester United en hij wil van de club weer een Europese grootheid maken. Of dat met of zonder Ten Hag gaat gebeuren is dus nog maar de vraag.