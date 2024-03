Lachende Pep Guardiola representatief voor invalbeurt 'nutteloze' Antony

Manchester United verloor zondagmiddag de stadsderby van Manchester City. De ploeg van Erik ten Hag kwam nog wel op voorsprong na een prachtig doelpunt van Marcus Rashford, maar werd uiteindelijk overklast door The Citizens. De trainer van The Red Devils werd gespaard door Engelse media, maar datzelfde kan niet gezegd worden over invaller Antony.

Het verhaal is bekend. Antony werd voor een gigantisch bedrag opgepikt bij Ajax: maar liefst 95 miljoen euro. De verwachtingen waren hooggespannen en het is een understatement om te zeggen dat deze niet uitkomen. Zo ook zondag.

Guardiola kan lach niet inhouden

In de 75e minuut liet Ten Hag de rechtsbuiten invallen voor doelpuntenmaker Marcus Rashford. In de speeltijd die de linkspoot kreeg, kon hij niet overtuigen. City-trainer Pep Guardiola zag dat waarschijnlijk al aankomen: net voordat Antony het veld betrad schudde de Spaanse trainer hem lachend de hand.

Kritische Engelse pers

Bij Manchester Evening News hielden ze geen blad voor de mond. Het Engelse medium beoordeelde de Braziliaan met een 2. Voornamelijk omdat hij de bal zo snel verloor en buitenspel stond bij de eerste keer dat hij in balbezit kwam.

GOAL gaf Antony een 4 na zijn optreden in het Ethihad Stadium: "Vrij nutteloos en daarom werd hij op grote schaal bespot door de supporters van Manchester City." Ook bij The Telegraph kreeg de aanvaller een 4. "Anoniem zoals gewoonlijk."

Slechte statistieken

Antony stapte in de zomer van 2022 over van Ajax naar Manchester United. In Engeland gaat het hem nog niet voor de wind. Hij speelde al wel 72 duels voor The Red Devils, maar de statistieken liegen er niet om: pas negen goals en vier assists. Dat is natuurlijk veel te weinig voor een speler die voor bijna honderd miljoen euro gehaald is.

Transfer

Volgens Sky Sports heeft United het ook wel gezien met de Braziliaan. Het Engelse medium meldt dat de club 'deze zomer gaat luisteren naar aanbiedingen op Antony.'