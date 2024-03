FC Barcelona volgens Marc-André ter Stegen favoriet tegen Napoli: 'We hebben onszelf flink verbeterd'

Marc-André ter Stegen denkt dat FC Barcelona favoriet is in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli. Volgens de doelman heeft de Spaanse club het tactisch beter voor elkaar de laatste wedstrijden en zijn ze in staat om de kwartfinales te bereiken.

De Catalanen spelen dinsdagavond thuis tegen Napoli. De eerste wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Ter Stegen beargumenteerde op de persconferentie in aanloop naar het duel waarom Barcelona favoriet is voor de overwinning. "We staan gelijk met Napoli, maar ons momentum is heel goed. We zijn echt op de goede weg met zijn allen."

De Duitse doelman looft ook trainer Xavi voor zijn tactische keuzes in de laatste wedstrijden. Hij zette centrale verdediger Andreas Christensen op het middenveld waardoor er meer balans in het team is gekomen. Op het middenveld van Barcelona moest afgelopen wedstrijd ook geschoven worden vanwege een blessure van Frenkie de Jong.

FC Barcelona bevestigt blessure Frenkie de Jong: kwetsuur van Oranje-speler lijkt mee te vallen Frenkie de Jong heeft een verstuiking in zijn enkel opgelopen tijdens het duel met Athletic Club. Dat meldt FC Barcelona via de officiële kanalen. De blessure werd erger geschat, maar hoe lang De Jong er precies uit is laat de club niet weten.

"Met Andreas hebben we meer evenwicht, zowel in verdedigend opzicht, als in aanvallend opzicht. Want met hem erbij, zijn we altijd in staat om druk vooruit te zetten. Dat we de laatste tijd zo vaak de nul houden komt doordat er meer stabiliteit is."