Moeizame overwinning voor FC Barcelona zonder Frenkie de Jong, Xavi lovend over 'spectaculaire' Lamine Yamal

FC Barcelona moest het vrijdagavond zonder Frenkie de Jong doen in de La Liga-wedstrijd tegen Real Mallorca. De Catalanen kwamen met moeite tot een overwinning, dankzij een doelpunt van de zestienjarige Lamine Yamal.

Barcelona kreeg halverwege de eerste helft een penalty na tussenkomst van de VAR. Die constateerde een overtreding op Raphinha. De strafschop werd genomen door Ilkay Gündogan, maar kon worden gekeerd door Predrag Rajkovic. Een kwartier later moest Raphinha geblesseerd het veld verlaten. De Braziliaan is de derde speler van Barcelona die in een week tijd geblesseerd raakt. Zondag raakte Pedri al geblesseerd en liep De Jong een verstuikte enkel op.

De zestienjarige Yamal kwam ruim een kwartier voor tijd tot scoren. De Spanjaard wist de bal na een individuele actie in de verre hoek te krullen. Het was zijn derde goal in zijn laatste vier competitieduels voor Barcelona, waarin hij ook nog een assist gaf.

Naast 'wonderkind' Yamal maakte ook de zeventienjarige verdediger Pau Cubarsí indruk. Hij verving de geschorste Ronald Araujó in de basis. Trainer Xavi was na afloop van de wedstrijd lovend over de twee jonge spelers.

"Hij en Lamine speelden spectaculair. Lamine met zijn goal, Cubarsí met zijn kalmte. Hij speelde niet als een zeventienjarige."