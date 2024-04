Feyenoord-trainer Arne Slot is goudeerlijk over interesse: 'Duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil'

Het lijkt een kwestie van tijd tot Arne Slot vertrekt bij Feyenoord. De trainer flirt openlijk met Liverpool en verwacht zelf dat snel duidelijk wordt dat hij naar de Engelse topclub vertrekt.

Dat geeft de oefenmeester eerlijk toe bij ESPN, waar hij voorafgaand aan Go Ahead Eagles - Feyenoord aanschoof. Slot geeft toe dat er interesse is van Liverpool, dat naar verluidt het eerste bod door Feyenoord afgewezen zag worden. "Het enige dat ik kan zeggen is dat de clubs in onderhandeling zijn", vertelt Slot. "Dan zit je zelf in de wachtkamer en ben je in afwachting van wat daar uit kan komen."

Zelf wil Slot niets liever dan vertrekken naar Engeland, waar ze in de ban zijn van de Nederlandse trainer. Een cameraploeg van het Engelse Sky Sports probeerde zelfs bij de spelersbus van Feyenoord wat informatie los te weken. Als het aan Slot ligt, komt hij de journalisten van Sky Sports de komende tijd veel vaker tegen. "Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil, dus nu wacht ik af of de clubs tot een akkoord komen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in", vindt Slot.

Deze donderdagavond treft Slot met Feyenoord in Deventer Go Ahead Eagles. Bij een goed resultaat is Feyenoord volgend jaar zeker van de groepsfase van de Champions League. Of Slot daar na de zomer nog bij is? "Het zal de komende dagen ongetwijfeld duidelijk worden."

Negen miljoen euro afgewezen

Slot werd na de gewonnen bekerfinale van Feyenoord gelinkt aan Liverpool en de geruchten werden de afgelopen dagen steeds hardnekkiger. The Reds zouden zich al officieel hebben gemeld in De Kuip, maar een eerste bod (van rond de 9 miljoen euro) is van tafel geveegd. De verwachting is dat beide clubs uiteindelijk wel tot een akkoord komen.

Mocht Slot naar Liverpool verkassen, dan bestaat de kans dat spelers waarmee hij eerder werkte, ook vertrekken naar Liverpool. Het zou onder meer gaan om de huidige Feyenoord-aanvoerder Geertruida. Bij Liverpool spelen nu al drie Nederlanders: Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch. Van Dijk liet eerder deze week weten de komst van Slot wel te zien zitten. "Ik denk dat hij een van de betere Nederlandse coaches van dit moment is."