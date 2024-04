Verdeeldheid bij Vandaag Inside over stap Arne Slot naar Liverpool: 'Iedereen bijt zich daarop stuk'

Feyenoord en Liverpool zijn achter de schermen druk bezig om de overstap van trainer Arne Slot naar Engeland rond te krijgen. De Nederlander moet Jürgen Klopp gaan opvolgen die na negen jaar vertrekt. Geen eenvoudige opgave, vindt René van der Gijp.

"Noem jij mij één trainer ter wereld, ik kan er één noemen: Pep Guardiola. Nam het over van Jupp Heynckes, die won de triple (Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, red.)", begon Gijp zijn betoog. "(Guardiola) Heeft zicht niet stukgebeten. Maar voor de rest heeft iedereen die na een trainer kwam die tot Jezus bevorderd was, Klopp, Guardiola, Mourinho in zijn beste tijd, Ferguson, zich stukgebeten", stelde Van der Gijp.

Johan Derksen haakte daarop in. "Maar René, Slot heeft Dick Advocaat overtroffen. Want Advocaat was trainer van Feyenoord en Slot kwam en die heeft laten zien dat het op een andere manier beter kan", counterde hij. Daar was Van der Gijp het wel mee eens, maar: "Klopp is negen jaar bij Liverpool, die heeft een eigen café... Die is Jezus daar. Daar komt een totale uitloop. Iedereen gaat weg: Van Dijk gaat weg, Salah gaat weg. Daar ben ik 100 procent zeker van."

Derksen denkt dat 'Slot ook daar een sensatie is'. "Laten we het hopen", sloot Van der Gijp af.

Van Dijk ziet komst Slot zitten

Liverpool verloor woensdagavond met 2-0 in de Merseyside Derby tegen Everton. Na afloop van die wedstrijd verscheen Virgil van Dijk voor de camera van Viaplay. Van Dijk noemde Arne Slot 'één van de betere Nederlandse coaches is op dit moment'. "Met de manier van spelen en filosofie die hij heeft, kan het wel een Liverpool-coach zijn. Maar volgens mij is het nog lang niet rond, dus we zullen het wel zien."

De overgang van Slot naar Liverpool is nog niet in kannen en kruiken. Feyenoord heeft een eerste miljoenenbod van tafel geveegd. Ook willen de Rotterdammers voorkomen dat Slot een complete staf meeneemt naar Liverpool en dat zij de organisatie helemaal opnieuw moeten invullen. Volgens De Telegraaf staan assistent-trainer Sipke Hulshoff en performance-trainer Ruben Peeters op de nominatie om mee te verhuizen naar Anfield.