Vitesse wordt afgemaakt door Sparta en komt nog dichter bij degradatie

Vitesse heeft dinsdag in eigen huis verloren van Sparta in een duel met veel doelpunten. De Arnhemmers zijn zes punten verwijderd zijn van de veilige plekken in de Eredivisie met nog zes speelronden te gaan.

Sparta kwam in de eerste helft al op 0-3 voorsprong in het GelreDome. In de extra tijd van de eerste helft scoorde Kacper Kozlowski de 1-3. Zo'n tien minuten na rust wist Sparta via Mike Eerdhuijzen nog een keer het net te vinden. Het werd 1-4 voor de Rotterdammers.

Het zal lastig worden voor Vitesse om nog in de veilige zone van de ranglijst te komen. De ploeg heeft nog zes wedstrijden te gaan en speelt nog tegen zowel PSV als Ajax. Komende zondag staat de Gelderse Derby tegen NEC op het programma in het GelreDome.

Vitesse sluit uitvak bij Gelderse derby, supportersvereniging roept NEC op om niet naar Arnhem te gaan Vitesse zal geen NEC-fans toelaten tijdens de Gelderse derby dit jaar. De Arnhemmers melden dat zij de veiligheid niet kunnen waarborgen. De supportersvereniging van NEC is 'boos en zwaar teleurgesteld' en roepen NEC op om niet af te reizen naar Arnhem.

Vitesse staat nu op de zeventiende plaats in de Eredivisie, en zou degraderen als het daar blijft. Zowel Excelsior als RKC Waalwijk staat zes punten boven de club van Edward Sturing. Excelsior speelt dinsdagavond thuis tegen PSV.