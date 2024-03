'Feyenoord wil shoppen in Engeland en mikt op vleugelverdediger van West Ham United'

Feyenoord zou bezig zijn met de komst van Ben Johnson van West Ham United, zo meldt de Engelse boulevardkrant The Mirror. De Engelsman zou inmiddels gepolst zijn voor een transfer naar Rotterdam.

De 24-jarige vleugelverdediger kwam dit seizoen elf keer binnen de lijnen voor de Engelse traditieploeg. Johnson kan aan de linker- en rechterkant uit de voeten en is ook nog eens transfervrij aan het eind van dit seizoen. Johnson moet in Rotterdam de vervanger worden van Lutsharel Geertruida. De verwachting is dat de verdediger deze zomer zal vertrekken bij Feyenoord. Eerder lukte het niet om namen als Kevin Mbabu, Thomas Meunier en Matìas Viña naar De Kuip te halen.

Stevige concurrentie

Toch is de overstap van Johnson naar Feyenoord nog geen ABC'tje. Vanuit het buitenland zou er nog meer interesse zijn voor de Engelsman. Zo is er vanuit Spanje geïnformeerd door Villarreal en Real Betis. Ook in Engeland is er genoeg interesse vanuit clubs als Crystal Palace, Southampton en Leeds United. De Rotterdammers lijken door het naderende Champions League-voetbal echter wel een voorsprong te hebben.