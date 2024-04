Frankrijk heeft zijn eigen Messi: zestienjarige Rayane Messi maakt eerste profgoal

Rayane Messi (16) heeft in het duel tussen Dijon en US Orléans in de Championnat National zijn eerste goal gemaakt. Dat is het derde niveau van Frankrijk. Een week eerder was hij de jongste debutant ooit bij Dijon.

Messi als achternaam, dat valt natuurlijk op. Deze Franse Messi is echter geen verwant van de Argentijnse Messi. Maar hij heeft ook geen familiebanden nodig om naam te maken. Hij geldt namelijk als een van de grootste jeugdtalenten van Frankrijk. Hij kwam uit voor Frankrijk onder 16 en onder 17. Zijn favoriete positie is linksbuiten.

In mei begint het EK onder 17 en de kans is groot dat Messi dan namens Frankrijk in actie komt. Zijn gehele naam is Rayane Messi Tanfouri. Zijn vader komt uit Kameroen.