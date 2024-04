Bizarre statistieken tekenen heerlijke Barcelona - PSG

Barcelona - PSG werd dinsdagavond een wedstrijd om van te smullen. Na de 2-3 zege van Barça hadden de Spanjaarden de beste papieren. Maar PSG was uit op wraak, ook na de Barça-remontada een paar jaar geleden in de Champions League. Die revanche kwam er. En hoe.

De statistieken spreken boekdelen: vijf goals, twaalf corners, negen gele kaarten en twee rode kaarten. En Barça, dat bekend staat om het spelen op balbezit, kwam niet eens tot veertig procent. Barcelona - PSG had alles wat je als voetballiefhebber wil zien. Maar zo leek het niet te eindigen. Barcelona scoorde vroeg de 1-0 en nam zo twee doelpunten afstand van de Fransen. Maar na de eveneens snelle rode kaart voor Ronald Araujo draaide wedstrijd volledig.

Nachtmerrie voor Barcelona: PSG pijnigt Frenkie de Jong & co na rode kaart Paris Saint-Germain is zeker van de halve finale van de Champions League, nadat het dinsdag met 4-1 op bezoek bij FC Barcelona won. Bij de thuisploeg ging het helemaal fout na een rode kaart van Ronald Araujo. Een nachtmerrie voor Frenkie de Jong en zijn teamgenoten.

PSG liet geen spaan heel van Frenkie de Jong en zijn ploeggenoten. Na de rode kaart was Barça slachtoffer van persona non grata Ousmane Dembele, die uitgerekend tegen zijn oude ploeg zijn beste wedstrijden van dit seizoen liet zien. De helse fluitconcerten vanaf de tribunes van het olympisch stadion in Barcelona waren nog massaal, maar waren net zo massaal verstomd nadat PSG met een 4-1 zege van het veld stapte. Dembele was verantwoordelijk voor een goal en het versieren van een strafschop. Check alle goals hier onder.

1-0 van Raphinha.

Rode kaart van Ronald Araujo.

1-1 van Ousmane Dembele.

1-2 van Vitinha.

1-3 van Kylian Mbappé.

1-4 van Kylian Mbappé.

Zo gaat PSG naar de halve finale van de Champions League, waarin het tegen 'oude bekende' Borussia Dortmund speelt. Ook de Duitsers maakten er een wervelshow van tegen Atletico Madrid.

Borussia Dortmund ontsnapt aan drama na weergaloze strijd in Champions League Atlético Madrid stond jarenlang te boek als dé club die je op een missie kon sturen om de boel dicht te houden. Maar dinsdag was trainer Diego Simeone zijn magie kwijt. Borussia Dortmund danste namelijk door de Madrileense verdediging heen. Het werd liefst 4-2. De Duitsers staan daardoor in de halve finale van de Champions League.

Opstellingen Barcelona en PSG

Barcelona: Ter Stegen; Joao Cancelo, Araujo, Cubarsi, Koundé; Pedri, Frenkie, Gündogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Barcola, Mbappé, Dembélé.