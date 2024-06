Gert van 't Hof vervangt Tom Egbers bij het EK zonder schuldgevoel: 'Het is goed dat er zaken veranderen'

Gert van 't Hof zal voor NOS de uitzendingen rondom het EK voetbal presenteren. Die eer werd eerder aan Tom Egbers toegekend, totdat hij beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. "Tijdens het kort geding van Tom tegen de NOS is gezegd dat de vertrouwenspersoon 28 meldingen over hem heeft ontvangen", vertrelt Van 't Hof. "In zijn plaats zou ik me dan heel nietig voelen."

De rel rondom Egbers bood kansen voor Van 't Hof. "Je kunt ervan uitgaan dat zolang Tom bij Studio Sport actief was, hij het eindtoernooi zou doen", vertelt hij aan De Telegraaf.

"Het is goed dat er zaken veranderen, maar het is buitengewoon pijnlijk dat het zo moest gebeuren. Er is mij regelmatig gevraagd of ik het niet ongemakkelijk vind om hem te vervangen. Zelfs of ik me schuldig voel. Ik zie dat niet zo."

Egbers werd vorig jaar geschorst nadat hij beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. Hij zou zestien jaar geleden een affaire hebben gehad met een werkneemster van de NOS. Hierna zou zij geïntimideerd zijn door Egbers en zou er een angstcultuur zijn geweest op de redactie.

'Hilversumse apenrots'

Zelf heeft de 50-jarige presentator nooit 'zwaar grensoverschrijdende dingen gezien'. Maar hij was wel getuige van de 'Hilversumse apenrots'. "Dat heb ik heus wel gemerkt. Er was een bepaalde hiërarchie die ik niet altijd als heel plezierig heb ervaren."

"Het oude Studio Sport zie ik als een conservatief bolwerk waar mensen iets tot in lengte van jaren mochten blijven doen. Sommigen probeerden dat als een soort bezit te claimen, ik denk niet dat dat heel gezond is." Daarom was verandering nodig, volgens Van 't Hof.

Van 't Hof heeft nog één keer contact gezocht met Egbers. "We hebben één keer geappt, daarna niet meer en dat is helemaal oké. Wij hebben bij Studio Sport lang onze mening voor ons gehouden omdat het allemaal zo gevoelig lag. Ik wilde me vooral baseren op wat er feitelijk bekend was."

Terugkeer

Egbers gaf eerder via zijn advocaat aan graag terug te willen keren op televisie. Hij had weer 'gewoon' het EK willen presenteren en willen terugkeren op de sportredactie.

"Tijdens het kort geding van Tom tegen de NOS is gezegd dat de vertrouwenspersoon 28 meldingen over hem heeft ontvangen. In zijn plaats zou ik me dan heel nietig voelen”, vertelt Van 't Hof. Hij kan zich dan ook niet vinden in de eis van Egbers om terug te keren. "Dat hij dat deed, daar heb ik me over verwonderd."