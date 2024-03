Zaak Tom Egbers tegen NOS: presentator wil EK voetbal verslaan

Tom Egbers staat maandag tegenover zijn werkgever de NOS in de rechtbank in Lelystad. Een uitspraak in het kort geding volgtlater pas, maar wel kwamen er andere interessante zaken naar voren.

Voor Egbers was het hoe dan ook geen fijne dag. De 66-jarige presentator werd voorafgaand aan het betreden van de rechtzaal door enkele journalisten gesproken en daar vertelde hij 'dat hij niet anders kon'. Zijn advocaat begon door te stellen 'dat dit voor Egbers een van de moeilijkste dagen uit zijn leven is'.

Egbers gaf via zijn advocaat aan dus graag terug te keren op de buis. Zo zou hij aankomende zomer weer 'gewoon' het EK willen presenteren. De presentator wil zich niet puur richten op documentaires, maar ook terugkeren op de sportredactie.

Uitspraak

Er is nog geen uitspraak gedaan. Beide partijen kregen de kans om met elkaar te onderhandelen over een middenweg, maar na een halfuur in de rechtzaal was deze nog niet gevonden. Ze blijven met elkaar in gesprek en hebben tot de dinsdag na Pasen om tot een overeenstemming te komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt er op 16 april een uitspraak van de rechter.

We zitten weer in de zaal. Er is nog geen concreet resultaat bereikt in de onderhandelingen, maar beide partijen gaan alsnog kijken of ze er onderling uit kunnen komen. Ze hebben tot de dinsdag na Pasen. Komen ze er niet uit, dan doet de rechter op 16 april uitspraak. #Egbers — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) March 25, 2024

Collega's

Opvallend is het verschil in de zienswijze over wat de redactie precies wilt. Zo blijft de NOS aangeven dat er bij de maandelijkse redactiecommissie, waar vrijwel maandelijks over de kwestie gesproken zou worden, 'een grote weerstand zou zijn tegen zijn terugkeer'.

Egbers zelf zegt dat hij juist met veel mensen van de redactie formeel en informeel gesproken heeft en dat 'zij een terugkeer wel zien zitten'. Daarnaast zou hij 153 berichten hebben gehad om hem te steunen.

Schorsing

De advocaat van Egbers stelt ook dat de presentator niet 'in goed overleg met de NOS zijn werkzaamheden heeft neergelegd', zoals de omroep destijds zelf communiceerde. Egbers zou de toegang tot het gebouw zijn ontzegd vanaf 11 maart 2023.

In goed overleg ging dit dus niet. De advocaat van Egbers noemt het een schorsing. Deze zou maximaal vier weken duren, maar inmiddels is iedereen één jaar verder. In die tijd is hij 'publiekelijk verguisd'.

Ondanks deze negatieve reacties staan er ook prominenten achter Egbers. Zo spraken Jack van Gelder en Johan Derksen zich uit over de kwestie. Zij nemen het op voor de presentator.

Johan Derksen staat achter Tom Egbers: 'Nog nooit is iemand in de media zoveel onrecht aangedaan' Johan Derksen vindt dat Tom Egbers enorm veel onrecht is aangedaan. De presentator van de NOS liet deze week weten dat hij een kortgeding aanspant tegen de omroep en de analist kan niet geloven de Egbers geen gelijk zal krijgen.

Verder verwijt het kamp-Egbers voornamelijk de onduidelijkheid van de NOS. Volgens hen is de presentator 'aan het lijntje gehouden', aangezien er geen concrete beschuldigingen zijn genoemd aan het adres van Egbers. Desondanks mag hij niet terug aan het werk bij de omroep.

Waar gaat het om?

En daar gaat het juist om tijdens het kort geding. Egbers wil weer aan het werk en tot nu toe komt dat er nog niet van bij de NOS. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de presentator daar weer aan het werk gaat, maar na 40 jaar trouwe dienst wil hij 'op z'n minst door de voordeur naar buiten'.

Egbers werd vorig jaar geschorst nadat hij beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. Hij zou zestien jaar geleden een affaire hebben gehad met een werkneemster van de NOS. Hierna zou zij geïntimideerd zijn door Egbers en zou er een angstcultuur zijn geweest op de redactie.