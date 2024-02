Girona - nog altijd zonder Daley Blind - klimt weer over FC Barcelona heen

Girona heeft maandagavond met 3-0 gewonnen van Rayo Vallecano. Daarmee heeft het de tweede plek in LaLiga weer terug overgenomen van FC Barcelona.

Savinho - vorig jaar nog speler van PSV onder de naam Savio - was de man van de wedstrijd met twee doelpunten. Hij scoorde zijn beide doelpunten ná de negentigste minuut. Even daarvoor had Pep Chavarria van Rayo Vallecano een rode kaart (twee keer geel) gekregen.

In de 52e minuut was het Viktor Tsygankov die Girona op voorsprong had geschoten. Daley Blind ontbrak bij Girona met een voetblessure. De ervaren verdediger bloeide dit seizoen helemaal op bij het verrassende Girona.

Stand LaLiga

De sensatieclub wist het nog lang Real Madrid lastig te maken, maar De Koninklijke heeft de concurrentie inmiddels redelijk van zich afgeschud. Real Madrid heeft een voorsprong van zes punten op Girona met nog twaalf wedstrijden te gaan in LaLiga. In een onderling duel won de ploeg van Carlo Ancelotti laatst met 4-0.

Ook FC Barcelona doet op papier nog mee om de titelstrijd. Het team van Frenkie de Jong heeft weer een achterstand van twee punten op Girona. Atlético Madrid, waar Memphis Depay voetbalt, staat op zijn beurt vijf punten achter op Barcelona.

Girona liep deze maand de meeste averij op. Naast de nederlaag tegen Real Madrid werd er nog een keer verloren én gelijkgespeeld tegen Real Sociedad. Doordat het driemaal puntenverlies leed, haakte het naar eigen zeggen af in de titelstrijd.