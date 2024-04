'Graham Potter wijst eerste aanbieding van Ajax af'

Graham Potter is inderdaad in Amsterdam en had daar slecht nieuws voor het Ajax-bestuur. De Engelse trainer heeft het eerste bod van Ajax afgewezen. De club zou te weinig salaris bieden.

Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. De krant meldt dat Ajax 'bij lange na niet' het salaris biedt wat Potter wil hebben. De gesprekken tussen Potter en Ajax blijven wel doorgaan; hij is de belangrijkste kandidaat voor de Amsterdammers.

De 48-jarige Engelsman weet wel wat geld is, want hij kreeg volgens Engelse media 68 miljoen euro mee toen hij ontslagen werd door Chelsea. Dat was ongeveer een jaar geleden.

Recente carrière van Graham Potter

Potter staat erom bekend dat hij het liefst in een 3-4-2-1-formatie speelt en werd vooral bekend door zijn successen met Brighton & Hove Albion. Na een paar goede seizoenen bij die club besloot Chelsea hem al in september van 2022 - toen dat seizoen nét begonnen was - over te nemen van Brighton.

Maar ook Potter, zoals meerdere trainers voor en na hem, kreeg de boel niet aan de praat bij Chelsea. Om die reden werd hij op 2 april 2023 ontslagen door de Londense club, waarna hij even vrijaf nam. In die periode kon hij zijn geld gaan tellen, maar is hij blijkbaar ook het voetbal gaan missen.

John van 't Schip

Potter had ook al een gesprek met adviseur Louis van Gaal over de positie bij Ajax, die momenteel wordt ingenomen door John van 't Schip. Hij nam de taak als interimtrainer op zich na het vertrek van Maurice Steijn. Van 't Schip beschouwt zichzelf als echte Ajacied en wist dat deze functie tot het einde van het seizoen zou zijn.