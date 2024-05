Max Verstappen start in Miami vanaf pole position, zijn zevende op rij

Max Verstappen strikes again. De Red Bull-coureur heeft pole position opgeëist voor de Grand Prix van Miami. Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz staat achter hem op de grid. Eerder op de dag won de drievoudig wereldkampioen de sprintrace.

Ondanks dat Verstappen in Q1 werd opgehouden door een Alpine-coureur, sloot hij die sessie af als snelste. Deze vijf gingen niet door naar Q2: Bottas, Sargeant, Ricciardo, Magnussen en Zhou. Voor Daniel Ricciardo was dat een onverwachte klap, nadat de Australische lachebek in de sprintrace nog vierde werd.

In Q2 was Charles Leclerc in zijn Ferrari de rapste man op de baan. Verstappen nam genoemen met de tweede tijd. Voor deze drivers was het over na de tweede sessie: Lance Stroll, Pierre Gasly, Ocon, Albon en Alonso.

Q3

In Q3 kwamen Lewis Hamilton en George Russell van Mercedes direct op het asfalt, maar ze dropen af met matige tijden. Al snel vielen ze weg in de ranking. Verstappen klokte 1:27,241 en daar kon niemand meer aan tippen. Charles Leclerc volgde op +0,141 en Carlso Sainz op +0,214. Russel werd zevende, Hamilton achtste.

Max Verstappen in 2024

Verstappen gaat in Miami op jacht naar zijn vijfde zege van het prille seizoen. Alleen Carlos Sainz won in 2024 naast Verstappen ook een race. Van alle rondjes die tot nu toe zijn gereden in de hoofdrace, lag Verstappen bijna 75 procent aan de leiding. Ook in de vorige vijf raceweekenden van 2024 pakte Verstappen pole position. Tel je het staartje van 2023 mee, dan is dit de zevende pole op rij voor de zoon van ex-coureur Jos Verstappen.

Gerommel bij Red Bull

Ondanks de successen van Red Bull de afgelopen seizoenen, was er achter de schermen dit jaar ook veel onrust. Teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke medewerker. En teamadviseur Helmut Marko, die regelmatig er van alles uitflapt, meldde doodleuk dat hij misschien geschorst zou worden door het team.De Oostenrijker, met wie Verstappen een hechte band heeft, meldde niet wat er dan was gebeurd. Het liep met een sisser af, maar insiders menen dat er binnen Red Bull Racing Team nog steeds spanningen zijn tussen 'kamp Horner' en 'kamp Marko'.

Mercedes

Verstappen vindt het gedoe enorm vervelend. Hij wil een stabiele omgeving, want dat levert nu eenmaal de hoogste kans op, dat Red Bull de snelste auto's blijft ontwikkelen. Maar vooralsnog laat hij zich niet verlokken door een ander team. Er waren geruchten dat Mercedes een kolossaal salaris voor hem klaar heeft liggen, maar Verstappen benadrukt dat rammelen met de geldbuidel hem niet overtuigt.

