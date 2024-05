Vader van Thymen Arensman haalt uit naar Ineos: 'Hopelijk is zijn vorm niet te veel verpest door trainers'

Thymen Arensman (24) is de Giro d'Italia 2024 matig begonnen. In de eerste etappe gaf hij 2,5 minuut toe op de Sloveen Tadej Pogacar, de favoriet voor de eindzege. De Nederlandse rijder van Ineos Grenadiers wordt door diverse wielerkenners gezien als een podiumkandidaat.

Voor Ineos was de relatief korte openingsetappe er een met twee gezichten. Jhonatan Narváez was de dagwinnaar en Geraint Thomas, een van de concurrenten van Pogacar, eindigde ook in de top tien. Maar Arensman loste op de Colle della Maddalena, al was niet echt duidelijk wat er mankeerde.

Thymen Arensman wil niet reageren

De wielerjournalisten van In De Leiderstrui waren aan de finish in Turijn present. Een van hen rende met Arensman mee na diens finish. "Arensman parkeerde zijn fiets in hoge vaart voor de ingang van de bus en dook naar binnen", staat op de site. Hij was kortom te teleurgesteld om een gesprekje aan te knopen.

Vertrouwen vanuit Ineos

Oliver Cookson, sportief directeur van Ineos, blijft hoopvol over de kansen voor Arensman, die naar de Giro is meegenomen om kopman Thomas te ondersteunen. "We zitten met hem in een proces en hebben heel veel vertrouwen in Thymen', zegt Cookson. "We weten hoe sterk hij is in de laatste week en we weten dat dit een wedstrijd is waarin dan alles nog kan keren. Hij heeft een enorme motor en dat zullen we deze Giro echt nog gaan zien."

Vader van Thymen Arensman

De vader van Thymen, Martijn Arensman, had trouwens al voorspeld dat zijn zoon vroeg in de Giro tijd zou verliezen. Op X schreef hij: "Thymen is geen beschermde rijder of leider dit jaar. Zijn rol is helpen in de bergetappes. Waarschijnlijk laat hij het algemeen klassement glippen in de eerste dagen."

Thymen ain’t a protected rider or leader this year. His role is domestic in mountains. Probably will let the classification run in the first days.https://t.co/JDzYqXJtIw — Martijn Arensman (@mwarensman) May 1, 2024

Verpest

Na de etappe reageerde Martijn Arensman teleurgesteld op X. In een beetje cryptisch bericht meldt hij: "Het mooie aan het begin van een grote ronde, is dat geen enkele trainer dan nog de vorm van een fietser kan verpesten in de drie weken daarna. Hopelijk is het nu niet al te veel verpest."

The nicest thing about starting a GT is that no trainer can crew up a cyclist form anymore for the next three weeks. Hopefully it won’t be too screwed up for now. — Martijn Arensman (@mwarensman) May 4, 2024

