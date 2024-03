Bayern München bij verlies tegen Lazio voor het eerst in twaalf jaar weer zonder prijs

Bayern München neemt het dinsdagavond in de eigen Allianz Arena op tegen Lazio Roma. De Italianen verdedigen een 1-0 voorsprong vanuit de heenwedstrijd. Het is sowieso niet het seizoen van Der Rekordmeister.

In Rome was een doelpunt van aanvoerder Ciro Immobile genoeg voor de winst. Wanneer deze door de Italianen over de streep getrokken wordt dinsdagavond, dan wordt het een historisch seizoen voor Bayern München.

De Duitsers zijn dan namelijk uitgeschakeld in de Champions League en de DFB-Pokal. De Duitse Supercup werd dik verloren van RB Leipzig (0-3) en in de Bundesliga heeft het nog onverslaanbare Bayer Leverkusen een voorsprong van maar liefst tien punten.

Zonder prijs

Het lijkt er dan ook op dat Bayern voor het eerst in twaalf jaar geen prijs wint in een seizoen. Toen, het seizoen 2011/12, werd Der Rekordmeister tweede achter Borussia Dortmund, verloor het ook de bekerfinale van hen en was Chelsea na strafschoppen te sterk in de finale van de Champions League. De Supercup van dat jaar was een derby tussen Schalke 04 en Dortmund. Eerstgenoemde ging er na penalty's met de winst vandoor.

Sindsdien pakte Bayern sindsdien wel weer elk seizoen een prijs. Behoorlijk wat zelfs: 29 om precies te zijn. Nu lijkt het er echter op dat het seizoen 2011/12 herhaald gaat worden in 2023/24. Mocht Bayern Lazio uitschakelen dan is er nog niks aan de hand, al is de route naar het de eindwinst nog lang. Helemaal voor het in crisis verkerende Bayern.

'Vloek van Kane'

Toch past dit seizoen perfect in 'de vloek van Harry Kane'. De spits kwam afgelopen zomer over van Tottenham Hotspur naar Bayern. Spurs staat bekend om het mislopen van prijzen en de Engelse spits kan daar over meepraten. Hij won nog nooit een prijs.

Met de transfer naar Bayern, dat de afgelopen jaren een abonnement had op de Duitse titel, leek Kane op weg naar zijn eerste prijs in het profvoetbal. Niks bleek echter minder waar. Hierdoor gaat ook de perfecte reeks van ploeggenoot Kingsley Coman eraan. De Fransman won in zijn loopbaan namelijk elk seizoen het nationale kampioenschap.