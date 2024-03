Fans Lazio zingen fascistische liedjes in bierhal waar Hitler zijn partij oprichtte

Fans van Lazio hebben zich in aanloop naar het uitduel met Bayern München zich in de stad volledig misdragen. De supporters fascistische liedjes en maakten ook gebaren met die betekenis. De locatie daarvoor was ook niet heel toevallig uitgekozen.

De misdragingen waren namelijk in de bierhal Hofbräuhaus, dat is de plek waar Adolf Hitler in 1920 een toespraak hield ter ere van de oprichting van zijn Nationaal Socialistische Arbeiderspartij (NSDAP). De Lazio-fans riepen heel hard 'Duce, Duce, Duce' en dat betekent 'leider'. Het is een verwijzing naar de Italiaanse dictator Benito Mussolini, een belangrijke bondgenoot van Hitler.

Around 100 Lazio fans at the Hofbräuhaus brewery in Munich ahead of their match against Bayern Munich tonight. It is the same venue where Hitler founded the National Socialist German Workers' Party in 1920. pic.twitter.com/PQYoQ9yTxE — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 5, 2024

Daarnaast brachten ze ook de Romeinse groet, dat een fascistisch gebaar is waarbij de arm wordt gestrekt. Het is dus vergelijkbaar met de Hitlergroet. Een achttienjarige man is volgens BILD vrijgelaten nadat hij een boete heeft betaald voor het brengen van de groet.

Tobias Ranzinger, de woordvoerder van het Hofbräuhaus, veroordeelt de acties van de supporters. Tegen BILD zegt hij: "Het Hofbräuhaus is een internationaal bekende Beierse herberg waar inwoners van München en mensen van over de hele wereld vredig samenkomen. Wij tolereren geen xenofoob gedrag."

Fascistische reputatie

Het is niet voor het eerst dat Lazio-supporters in verband worden gebracht met het fascisme. De club wordt ook nog altijd gezien als het team van Mussolini. Hoewel de Italiaanse leider al lang niet meer leeft, heeft hij wel nog een beetje invloed op de club. Zijn kleinzoon Romano Floriani Mussolini staat onder contract bij Lazio, maar is verhuurd aan Pescara.

Champions League

De fans van Lazio zijn in München voor het duel met Bayern in de achtste finale van de Champions League. In Rome werd het 1-0 voor Lazio en dus maakt de ploeg van Maurizio Sarri een goede kans om door te gaan. De Italianen gingen in de groepsfase ten koste van Feyenoord door.