Virgil van Dijk op één bij opvallende, negatieve statistiek op dit EK

Virgil van Dijk is de speler die dit EK de meeste overtredingen maakte. In de wedstrijd die de Nederlandse captain speelde, maakte hij twaalf overtredingen en daarmee gaat hij alleen aan kop.

In vijf EK-wedstrijden ging Van Dijk dus twaalf keer de fout in. Toch kreeg de captain slechts één keer een gele kaart. Die kreeg hij in de wedstrijd tegen Turkije, toen hij een duw uitdeelde aan de uitblinkende Baris Yilmaz. Van Dijk zijn gele kaart heeft echter geen invloed op een eventuele finale. Na de kwartfinale werden alle gele kaarten weg gescholden, waardoor Van Dijk dus ook de halve finale gewoon mee kan doen.

Nummer twee

Vlak achter Van Dijk staat de Duitse middenvelder Benjamin Andrich. De stofzuiger van het reeds uitgeschakelde Duitsland deed in evenveel wedstrijden mee als de Nederlandse captain, maar hij maakte één overtreding minder. Andrich pakte wel twee gele kaarten, maar hij speelde ook één duel niet in de basis. Na Van Dijk en Andrich maakten Remo Freuler (Zwitserland), Stefan Posch (Oostenrijk) en Adam Gnezda Cerin (Slovenië) tien overtredingen.

Nederlanders

In de eerste wedstrijden gingen er nog een aantal Oranje-spelers relatief veel de fout in. Memphis Depay ging bijvoorbeeld in vijf wedstrijden maar liefst zeven keer de fout in. Hij kreeg nog geen gele kaart. Denzel Dumfries maakte evenveel overtredingen, Xavi Simons net eentje minder.