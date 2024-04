Robin van Persie maakt goede indruk bij SC Heerenveen: 'Hoeft zijn handtekening maar te zetten'

Robin van Persie zou een goede indruk gemaakt hebben in zijn gesprekken met SC Heerenveen. Volgens clubwatcher Sander de Vries is de jeugdtrainer van Feyenoord een serieuze kandidaat voor de functie van hoofdtrainer bij de Friese club.

'Van Persie hoeft zijn handtekening maar te zetten bij Heerenveen, heb ik de indruk', aldus Leeuwarder Courant-journalist De Vries in de podcast Omroep Abe die hij maakt met analist Jan Vlap.

Van Persie wordt al een tijd in verband gebracht met Heerenveen. De oud-international, die trainer is van Feyenoord onder 18, kan in het Abe Lenstra Stadion zijn eerste stappen als hoofdtrainer zetten. Vlap vind echter dat Van Persie zijn eerste vlieguren niet bij Heerenveen moet maken. "Je bent niet zomaar trainer", aldus de analist. "Heerenveen is een grote club, daar komt veel bij kijken."

De ploeg uit Friesland is op zoek naar een opvolger voor Kees van Wonderen. Die zou het volgens De Vries wel mooi vinden als zijn oud-ploeggenoot van Feyenoord het stokje van hem over neemt. Van Wonderen zou echter ook gezegd hebben dat Heerenveen een serieuze club is waar je niet alleen kan komen om te leren.

De Vries heeft wel vernomen dat Van Persie "een uitermate goede indruk heeft achtergelaten bij Heerenveen". "Met name door de trainingsvisie en werkwijze die hij heeft. Dat was ook beter dan de gesprekken met Maurice Steijn en Rick Kruys. Dus ik heb wel de indruk dat hij maar hoeft te tekenen en hij is trainer van Heerenveen."

"Ik dacht aanvankelijk: dit zie ik niet voor me", vervolgt De Vries. "Maar dan ga je toch wat rondbellen, wat mensen vragen, en dan denk ik toch dat het wel zou kunnen." Met Van Persie haal je volgens de clubwatcher een grote naam binnen en bij Feyenoord zijn niet veel groeimogelijkheden voor de trainer. "Daar zit hij eigenlijk op slot, en dan bedoel ik niet op de hoofdtrainer", grapt De Vries.

"Bij het eerste van Feyenoord zit natuurlijk Arne Slot. Zolang die daar zit is er geen kans om hoofdtrainer daar te worden." Dat beaamt ook Vlap. "Het is in ieder geval leuk om de ontwikkelingen te volgen", besluit De Vries.