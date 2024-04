Heerenveen - PSV | Op deze zender kijk je live naar mogelijke kampioenswedstrijd

Heerenveen - PSV is donderdagavond de mogelijke kampioenswedstrijd van PSV. Goed nieuws voor de voetbalvolgers: de vroege Eredivisie-wedstrijd is gratis live te zien op televisie.

PSV wordt kampioen als het zelf wint in Friesland en een paar uur later Feyenoord punten ziet verspelen als de Rotterdammers bij Go Ahead Eagles punten verspelen. Check hier de scenario's waar PSV rekening mee houdt. De Eindhovenaren zijn al vroeg naar Heerenveen gegaan om zich voor te bereiden. Trainer Peter Bosz laat niks aan het toeval over en wil zo snel mogelijk kampioen worden, zelfs als dat op de snelweg is.

LIVE Eredivisie | PSV begint met deze linksback in Heerenveen op mogelijke kampioensavond PSV gaat donderdagavond op bezoek bij sc Heerenveen. De Eindhovense koploper kan bij een overwinning in het Abe Lenstrastadion kampioen worden als Feyenoord later op de avond punten morst. Volg de wedstrijd hieronder via ons livewidget.

Op welke zender is Heerenveen - PSV?

ESPN heeft aan alle voetbalfans gedacht. De sportzender heeft namelijk besloten om de wedstrijd uit te zenden op het 'gratis' kanaal ESPN 1. Die zit tegenwoordig bij heel veel providers, zoals Ziggo en KPN, in het standaardpakket. Je hoeft dus geen abonnement op de voetbalzender te hebben om live naar Heerenveen - PSV te kunnen kijken. De aftrap is om 18.45 uur. ESPN is live met een voorbeschouwing vanaf 18.15 uur.

Op welke zender is Go Ahead Eagles - Feyenoord?

Om PSV kampioen te zien worden, moeten fans ook naar Go Ahead Eagles - Feyenoord kijken. Puntenverlies van de kersverse bekerwinnaar (en met een feestje nog in de benen) betekent namelijk bij een zege van PSV dat de Eindhovenaren pas officieel kampioen van de Eredivisie zijn. Voor die wedstrijd is slechter nieuws. Om live naar Go Ahead Eagles - Feyenoord te kijken moet je wél een abonnement op ESPN hebben. Die wedstrijd is namelijk op ESPN 2. Het duel tussen de nummer 7 en 2 van de Eredivisie begint om 21:00 uur. ESPN 2 is vanaf half negen live met de voorbeschouwing.

Maandag vierde Feyenoord nog de bekerwinst met de fans. In Rotterdam stalen Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner de show door vaak de microfoon te pakken en te zingen. Trauner had na de bekerfinale nog iets moois te melden aan deze site: hij blijft ook volgend seizoen bij Feyenoord.