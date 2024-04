Heerenveen-spits Pelle van Amersfoort actief als boer: 'Zulke prachtige beesten vind ik hartstikke mooi'

Van het voetbalveld naar de boerderij. Dat moet toch even wennen zijn geweest voor Pelle van Amersfoort, die een productief seizoen beleeft bij Heerenveen. Naast zijn leven als profvoetballer loopt hij rond op de boerderij in Rotstergaast in zijn eigen overall met de opdruk 'Boer Pelle'.

De 28-jarige Van Amersfoort in een overall is een vrij apart gezicht. Toch is hij helemaal in zijn element op de Friese boerderij waar hij één dag per week stage loopt. De spits geeft onder andere melk aan de kalfjes, zoals is te zien in de video van Omrop Fyslan.

Boer Pelle

De speler van Heerenveen gaat in zijn vrije tijd graag jagen of vissen en kwam om die reden door zijn hobby terecht in een weiland bij Rotstergaat, niet ver van Heerenveen. Daar kwam hij in aanraking met het boerenbedrijf, waar hij nu wekelijks is te vinden.

Van Amersfoort is daar geregeld bezig om de koeien te melken, groente te snijden in het restaurant of te helpen in het winkeltje. Met een brede lach vertelt hij de NOS over zijn werk op de boerderij. "Prachtig", lacht hij. "Dit is toch mooi om te doen? Zulke prachtige beesten, dat je daar onderdeel van mag zijn, vind ik hartstikke mooi."

Hoe hij het op de boerderij doet? "Het blijft natuurlijk wel een voetballer", antwoordt boer Bartele Holtrop over zijn stagiair. "Maar een topsporter heeft wel de mindset om iets te presteren en te creëren. Ik hoop dat hij tijdens zijn stage de dingen eruit haalt die bij hem passen. Als we hem dat mee kunnen geven, is dat voor ons goed."

Toekomst als boer?

"Ik denk niet dat ik in de toekomst een echte boer ga worden", concludeert Van Amersfoort. "Daar moet je, denk ik, mee opgegroeid zijn. Maar ik wil wel iets met het biologische doen, want dat vind ik echt mooi. Daar wil ik mij ook voor inzetten."

Het is in ieder geval een mooi gebaar als profvoetballer om een handje te helpen op de boerderij. Zondag komt Van Amersfoort weer in actie namens Heerenveen in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Om kans te maken op de play-offs voor Europees voetbal moet de club uit Friesland een flinke eindsprint inzetten vanaf de elfde plek in de Eredivisie.