'Hij is completer': Aad de Mos legt spelers van Feyenoord en Ajax langs de meetlat

Feyenoord en Ajax vechten zondag in De Klassieker om veel meer dan alleen drie punten. Een wedstrijd op zich, weet iedereen. Sportnieuws.nl ging langs bij oud-trainer Aad de Mos om vooruit te blikken op de wedstrijd in De Kuip en hij legde enkele spelers van Feyenoord en Ajax langs de meetlat.

Te beginnen met de spitsen, Santiago Giménez en Brian Brobbey. De Mexicaanse spits van Feyenoord begon het jaar geweldig, maar de laatste tijd zit er wat zand in de motor. Desondanks heeft hij wel meer doelpunten dan Brobbey, die al het hele seizoen een van de lichtpuntjes is bij Ajax. Ook De Mos kiest voor de Ajacied, die is in zijn ogen 'completer'. Voorin verkiest hij ook Steven Bergwijn boven Igor Paixão.

Háncko vs. Hato

Een ander dilemma is David Hancko tegen Jorrel Hato. Ook hier kiest De Mos voor de speler van Ajax. "Hato heeft meer potentie", aldus de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV. "Die is sneller dan Háncko. Háncko is opbouwend en aanvallend sterk, maar kwetsbaar als toekomstig speler van de Premier League, denk ik. Daar is hij te langzaam voor met wenden en keren. En Hato is potentie absolute Europese top."

Bij Mats Wieffer tegen Jordan Henderson kiest De Mos eindelijk voor een Feyenoorder. Van de Engelsman is hij niet onder de indruk. "Valt tegen", analyseert De Mos. "Hij kan niks toevoegen aan het spel van Ajax. Het is duidelijk een miskleun van de club om hem te halen."

Bekijk de vergelijkingen in de video hieronder:

Voorspelling Klassieker

De Mos laat in zijn vergelijkingen Ajax met 3-1 winnen en bij de wedstrijd doet hij het precies andersom. "De Kuip zal er volledig achter staan. Het zorgt voor een speciale ambiance de hele wedstrijd en Feyenoord is getergd. Dus Ajax is het slachtoffer", verwacht De Mos. "Ajax weer een zeperd in de laatste minuut tegen Go Ahead (1-1, red.) en is enorm kwetsbaar in de verdediging. Dat zal zo blijven tot het einde van het seizoen."

Feyenoord is de nummer 2 van de Eredivisie, Ajax staat na een wisselvallig seizoen vijfde. Eerder dit jaar wonnen de Rotterdammers met 4-0 in Amsterdam, verdeeld over twee wedstrijden. De eerste editie werd vroeg in de tweede helft gestaakt omdat er voor de zoveelste keer vuurwerk op het veld kwam. Santiago Giménez (hattrick) en Igor Paixão waren de doelpuntenmakers.