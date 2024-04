Door het gedrag van de Feyenoord-fans werd de gênante vertoning van Ajax nóg pijnlijker

Ajax is zondagmiddag volledig afgedroogd door Feyenoord in De Klassieker. 6-0 werd het voor de thuisploeg, die over de twee wedstrijden dit seizoen met 10-0 won van de Amsterdammers. In De Kuip zag je de wanhoop op de gezichten bij Ajax. Ze waren machteloos, werden vernederd en keihard uitgelachen. Het was bijna zielig.

Branco van den Boomen staat pas net in het veld als een giftige Quinten Timber de bal bij hem komt ophalen. Machteloos staat hij toe dat de Feyenoorder de bal van hem afpakt en vervolgens de 5-0 binnen jaagt. Het is exemplarisch voor hoe Ajax speelde in De Klassieker. Het was eigenlijk Klassieker-onwaardig, waar normaal passie, strijd en lef gevraagd wordt. Dat zat er bij Ajax niet in.

Pijn

John van 't Schip zei het al in de persconferentie: "Het is een wedstrijd die bij iedere Ajacied heel veel pijn doet." Het was een echte lijdensweg in De Kuip waar elke zwakte van Ajax blootgelegd werd: van het dramatische spelersbeleid tot aan de mentaliteit van de spelers. Vanaf moment één werd Ajax in de houtgreep gelegd en daar kwam het ook niet meer uit. Het publiek zag het gebeuren en genoot ervan. Het was gênant.

De Kuip lacht Ajax uit

Feyenoord-supporters konden hun lol niet op en riepen bij ieder doelpunt 'tien tien tien' en dat had ook zomaar gekund. "Helemaal niets in Amsterdam", klonk het toen men bij de rust met 3-0 de kleedkamer opzocht. "Alles of niets", riepen ze gekscherend toen Feyenoord 5-0 voor stond.

Feyenoord schrijft historie in De Klassieker: Ajax op weergaloze wijze vernederd in De Kuip Een ongelofelijke weelde voor elke Feyenoorder die zondagmiddag in De Kuip zat. Feyenoord heeft aartsrivaal Ajax te kakken gezet door met 6-0 over hen heen te walsen. De Rotterdammers speelden de Amsterdammers helemaal stuk. Ajax is daardoor in een nóg dieper dal geraakt dan het al zat. Het is een puinhoop op- en buiten het veld bij Ajax.

Maar het aller ergste was het 'oooooooooooHEY' bij elke pass die Feyenoord speelde in een periode in de tweede helft. Ajacieden liepen als een gek achter de bal aan, pure wanhoop op hun gezicht want niets leek te lukken om die bal te veroveren. Zo pijnlijk. Dit is de club die een aantal jaar geleden nog de halve finale van de Champions League speelde, nu lagen ze op de pijnbank met de pootjes omhoog.

Geen medelijden

Timber glunderde bij de persconferentie en maakte in vrijwel ieder antwoord een grapje. Terecht ook, wanneer je de grote winnaar van de dag bent. Er werd hem gevraagd of hij medelijden had met Ajax. "Nee", was zijn antwoord stellig en zonder enige twijfel. Dat was ook in het veld aan niets af te zien, Feyenoord was meedogenloos voor de club die al weken in crisis verkeert. "Dit is ook onderdeel van het voetbal", zei Timber glimlachend.

Boze supporters wachten spelersbus Ajax op bij Johan Cruijff ArenA Tientallen Ajacieden hebben de spelersbus van Ajax opgewacht bij de Johan Cruijff Arena. Daar keerde de selectie terug na de pijnlijke 6-0 nederlaag in Rotterdam. Boze supporters schreeuwden naar de spelers in de bus.

Chaos bij Ajax

In een week waarin directeur Alex Kroes op non-actief werd gesteld, een overwinning in de laatste minuut tegen Go Ahead werd verspeeld én de voorzitter van de rvc (Michael van Praag) een bestuurlijke fout maakte, kon dit er ook nog wel bij voor Ajax. De zwakte van Ajax werd pijnlijk zichtbaar in de statistieken: één schotje loste het in De Kuip en verder kwam er gewoon niets.

Het is genoeg voor de fans, die verhaal gingen halen bij aankomst in Amsterdam én een duidelijk statement maakten. Bij het uitstappen van de spelers keerden alle fans die er waren hen de rug toe, extra pijnlijk voor de Ajacieden. Het hele seizoen is al een lijdensweg, maar de piek was toch echt wel in De Kuip waar Ajax uitgelachen werd. Waar het een speelbal was, waar er geen spaan van hen heel gelaten werd. Van 't Schip mag gaan lijmen richting Twente-thuis, als dit nog te lijmen valt.