Jeroen Grueter slaat terug na kritiek: 'Wist niet dat de lat bij Ajax zo laag lag'

Nadat Ajax in februari geen wedstrijd in de Eredivisie won, lukte dat in maart wel gelijk. In de eigen Arena werd FC Utrecht aan de kant gezet. Het spel was nog altijd niet je van het, zo benadrukte ook Studio Sport-commentator Jeroen Grueter. Dat leverde hem de nodige kritiek op.

Op sociale media ging men, voornamelijk uit Amsterdam, los over het commentaar van Grueter bij de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht. Er werd gevraagd of Grueter 'drie liter azijn op had' of dat 'hij zich niet beter ziek had kunnen melden.'

Grueter zelf diende snel repliek op de reacties die hij ontving vanuit Amsterdamse hoek. Hij reageerde sarcastisch 'dat men wel gesmuld zou hebben van de wedstrijd' en 'dat hij niet wist dat de lat in Amsterdam inmiddels zo laag lag.'