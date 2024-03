Kaj Sierhuis betrokken bij alle vijf de Fortuna-goals: 'Denk dat ik dit nog nooit heb meegemaakt'

Kaj Sierhuis is zondagavond in de wolken na zijn weergaloze optreden tegen Excelsior. In de 5-2-zege was de spits bij alle vijf de Fortuna Sittard-doelpunten betrokken. "Ik denk dat ik dit nog nooit heb meegemaakt."

"Uniek", zo beschreef Sierhuis bij ESPN vanzelfsprekend zijn zondagmiddag. De 25-jarige aanvaller maakte in de eerste helft een hattrick in 19 minuten en had 2 minuten daarvoor al een assist afgeleverd. Ook de vijfde Fortuna-goal was dankzij zijn sterke voorzet.

Volgens Sierhuis was zijn optreden een gevolg van de lijn die hij al sinds oktober heeft ingezet. "Na de winterstop scoorde ik twee keer tegen Almere City in de beker en vorige week was een mooi moment", refereerde hij aan zijn winnende treffer bij RKC Waalwijk. "Vandaag waren we de eerste helft beter aan de bal en dat resulteerde in meer kansen."

Sierhuis vond zijn derde treffer het mooiste, daarmee kwam hij op negen competitiedoelpunten dit seizoen. "Toen ik de bal in de lucht zag vliegen dacht ik, ik ga die vol op de pantoffel pakken."

"Ik moet ook eerlijk zeggen, na die derde treffer heb ik niet zo veel meer goed gedaan. Hopelijk heb ik volgende week in de ArenA ook weer een moment om iets moois te laten zien", keek hij vooruit naar de wedstrijd tegen Ajax, de club waar hij zijn opleiding kreeg en waarvoor hij debuteerde in het betaald voetbal.