KNVB bevestigt absentie Joey Kooij bij Almere City - FC Volendam: 'Daarom kan hij niet fluiten'

Joey Kooij is niet langer meer de scheidsrechter bij Almere City FC tegen FC Volendam. Nee, hij heeft geen straf na zijn veelbesproken wedstrijd bij PSV - FC Twente, er is een andere reden. Robin Hensgens neemt zijn plek nu over in Almere.

Donderdagmiddag maakte de KNVB een aantal wijzigingen in de aanstellingen van de scheidsrechters voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie bekend. Niets gek, dat gebeurt wel eens vaker. Pol van Boekel zou zondag NEC - PSV fluiten, maar hij is vervangen door Bas Nijhuis. Wat er met Van Boekel aan de hand is, is niet precies bekend. In de voetbalpodcast van De Telegraaf wordt gespeculeerd dat hij kampt met een blessure.

Die wijziging heeft ook gevolgen voor RKC - Heerenveen en Go Ahead - Excelsior. Nijhuis floot eigenlijk in Waalwijk, alleen wordt daar nu overgenomen door Erwin Blank. Die was in eerste instantie VAR bij Go Ahead Eagles, maar wordt vervangen door Jeroen Manschot. Op vrijdag zou Blank Helmond Sport - Willem II fluiten in de KKD, ook dat gaat niet door. Dat deed Alex Bos.

Joey Kooij niet fit

Kooij werd van het affiche Almere City - FC Volendam gehaald om een andere reden. Volgens de KNVB is de scheidsrechter niet fit. "Joey Kooij is geblesseerd, daarom kan hij die wedstrijd niet fluiten", laat woordvoerder Daan Visser van de KNVB aan Sportnieuws.nl weten. Volgens De Telegraaf gaat het om een hamstringblessure. Hesgens is zijn vervanger, hij zou eigenlijk in Doetinchem fluiten bij De Graafschap - Jong AZ op vrijdag. Hij werd afgelost door Martin Pérez.