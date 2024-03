Joey Kooij krijgt volle laag van oud-topscheidsrechter: 'Hij dondert er elke week keihard vanaf'

Joey Kooij was afgelopen zondag de meest besproken man na PSV - FC Twente (1-0). De 32-jarige scheidsrechter keurde bij een gelijke stand een goal van de bezoekers af. Twijfelachtig volgens velen. Ook oud-topscheidsrechter Dick Jol vond het een foute beslissing van Kooij.

Myron Boadu dacht zondag de openingstreffer binnen te knikken na een corner, maar hij zag zijn goal afgekeurd worden door Kooij. De VAR greep niet in en dus bleef het 0-0. "Een keeper is niet heilig, ook niet in zijn vijfmetergebied", stelt Jol, die tussen 1991 en 2008 zelf floot, in het Algemeen Dagblad.

"Ja, hij verdient een zekere bescherming. Feit is dat een tegenstander hem dan echt moet hinderen. Daar was in het geval Boadu geen sprake van. Benítez zat gewoon mis", vindt Jol. Ook had de VAR moeten ingrijpen. "Dat Kooij een verkeerde beslissing neemt, á la. Op aanraden van de VAR, had hij de beslissing dan moeten herzien. Het was honderd procent een fout."

Houding

Jol denkt vooral dat de houding van Kooij in het veld niet de juiste is. "Weet je wat het is met voetballers? Ze voelen als een scheidsrechter affiniteit met het spel heeft, dat hij spelers begrijpt. Kooij contrasteert in alles met wat een scheidsrechter moet zijn", is Jol van mening.

Volgens Jol heeft Kooij een 'ik doe het wel effe-houding' wanneer hij kleinere ploegen fluit. "Die hautaine uitstraling, het als een rechter met gele kaarten strooien, terwijl je feitelijk gewoon spelleider bent. Hij roept verschrikkelijk veel irritatie op. Die jongen is op het paard gezet door de KNVB, maar dondert er elke week keihard vanaf."