Kritiek op scheidsrechter bij Polen - Nederland: 'Hij wil te veel laten zien dat hij de grote baas is'

Artur Soares Dias fluit komende zondag de wedstrijd tussen Nederland en Polen. De Portugese arbiter gaf in zijn laatste 29 wedstrijden maar liefst 145 gele kaarten. Scheidsrechter en oud-prof Danny Koevermans sprak met veel verbazing over het aantal gegeven kaarten van Soares Dias.

Soares Dias staat in eigen land bekend als kaartentrekker. Naast 145 gele kaarten gaf hij in meer dan de helft van zijn wedstrijden iemand een rode kaart. “Zonder de man te kennen, klinkt dit niet heel positief. Dan doet die man overduidelijk iets niet goed", zei Koevermans tegen Sportnieuws.nl. "Bij het horen van deze cijfers denk ik dat hij misschien te veel wil laten zien dat hij de grote baas is. Dit klinkt niet als een goede voorbode."

'Klinkklare onzin'

Ondanks dat Koevermans niet onder de indruk is van de cijfers van Dias, trekt hij zijn integriteit niet in twijfel. Ook als Portugal één van de tegenstanders is van Nederland in de knock-outfase zal de Portugees zijn land geen handje helpen. "Dat is klinkklare onzin. Een scheids gaat dat nooit doen, want ze zijn veel te bang een mooie halve finale of finale te missen. De integriteit van een scheidsrechter mag nooit in twijfel getrokken worden."

Nieuwe regel vanuit UEFA

Koevermans vraagt zich daarnaast ook af wat de gevolgen van de nieuwe regel van de UEFA zijn, waarin staat dat alleen aanvoerders bij grote beslissingen verhaal mogen halen bij de arbiter. Als andere spelers dat doen, krijgen zij meteen een gele kaart. “Voetbal is emotie. Ik weet niet of we hiermee niet iets te ver doorslaan en bij iedere schreeuw naar de scheids moeten ingrijpen”, zei Koevermans vanuit het scheidsrechterlijke oogpunt.

Van topspits naar scheidsrechter

