'Het wordt 1-1 tegen Polen, maar daarna gaat het lopen': oud-international Danny Koevermans voorspelt EK

Oranje gaat de finale van het EK voetbal halen. Althans, dat is de voorspelling van voormalig international Danny Koevermans. De oud-spits van onder meer AZ en PSV gaf vrijdagmiddag het startschot voor de fanparade die vanaf Hardenberg richting het EK voetbal in Hamburg vertrok. Sportnieuws.nl sprak hem over het EK en zijn eigen interlandervaringen.

Volgens Koevermans hebben de oefenwedstrijden tegen IJsland en Canada veel goeds gedaan voor het sentiment rondom Oranje. “Het verwachtingspatroon is flink omhoog geschoten. We zijn chauvinistisch in Nederland, dus laat ik het maar gewoon zeggen: we halen de finale”, voorspelt Koevermans.

Stroef begin tegen Polen

Koevermans is erg optimistisch over de EK-kansen van Oranje, maar verwacht zondagmiddag geen hoogstaande wedstrijd. “Ik denk dat het 1-1 wordt. De eerste wedstrijd wordt een beetje stroefjes, maar na die wedstrijd gaat het lopen. Na de groepsfase gaat het pas echt lekker en stoten we zo door naar de finale", aldus de oud-spits.

Dragen van Oranje-shirt surrealistisch

Koevermans debuteerde in 2000 op 21-jarige pas in het profvoetbal en mocht op 28 maart 2007 zijn debuut maken in het Nederlands elftal. Dat had de oud-spits nooit durven dromen. “Het was surrealistisch en onwerkelijk dat ik dit ooit zou halen. Het is heel bijzonder als je in het Oranje mag lopen. Ik denk nog weleens: ‘dit heb ik ook gewoon gehaald’. En ik scoorde ook nog tegen Luxemburg.”

Koevermans in het midden achter Joris Matthijsen, Dirk Kuyt en Giovanni van Bronckhorst. ©Pro Shots.

Spelen onder Koeman, Van Basten en Van Gaal

De 45-jarige oud-prof speelde in zijn carrière niet onder de minste trainers. Zo speelde hij in het Nederlands elftal onder Marco van Basten en in clubverband onder Ronald Koeman en Louis van Gaal. Koevermans ziet een groot verschil tussen Koeman en Van Gaal. “Koeman is vooral relaxter, als een patron erboven. Bij Van Gaal word je elke dag als een vaatdoek uitgewrongen", vervolgde Koevermans.

Koevermans werd door Van Basten bij de selectie van Oranje gehaald. "Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor, maar ik vind hem als trainer moeilijk te beoordelen. Destijds liep ik meer in een roes, dat ik om me heen keek: ‘Ik loop hier gewoon tussen de crème de la crème van de Nederlandse spelers'", aldus Koevermans.