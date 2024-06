Anouk Hoogendijk kijkt in oranje pakje haar ogen uit tijdens parade richting Duitsland: 'Toch veel gezelliger?'

Anouk Hoogendijk keek vrijdagmiddag haar ogen uit toen ze in Hardenberg was. De oud-international van de Oranje Leeuwinnen was in de stad in Overijssel om de fanparade van Oranje-fans uit te zwaaien.

De 39-jarige Hoogendijk had speciaal voor de gelegenheid een oranje pakje aangetrokken en was aangenaam verrast. "Ik vind dit echt supergaaf. Ik reed Hardenberg binnen en dacht meteen: hier leeft het echt. Het zijn natuurlijk ook de clubkleuren van de amateurs hier, dat helpt wel mee", lachte Hoogendijk tegen Sportnieuws.nl.

Oranje fanparade vertrokken naar Duitsland: 'Hoop oranje rotzooi verzameld en in de auto gegooid' Tientallen fans verzamelden zich vrijdag in Hardenberg voor de start van de fanparade richting het EK voetbal in Duitsland. In de gekste auto's en outfits togen de fans achter de grote oranje bus aan. Sportnieuws.nl was bij de start aanwezig en sprak met de fans van het Nederlands elftal.

'Toch veel gezelliger?'

"Ik vind het een geweldig initiatief. Dat iedereen met elkaar rijdt, dat is natuurlijk ook beter voor het milieu. Het is ook veel gezelliger en om de hoek. Dus waarom niet? In zo'n hele oranje stoet naar Duitsland toe", keek de oud-international haar ogen uit.

Halve finale

Wat verwacht de geboren Woerdense op het EK van het Nederlands elftal? "Ik verwacht best wel veel van dit EK. Het gevoel is goed. We zitten in een goede lijn tot aan de halve finale, dus ik denk dat Oranje zeker de halve finale haalt", is ze optimistisch.

Polen - Nederland

De fanparade rijdt achter een grote oranje dubbeldeksbus aan naar Duitsland. Zondag moet de stoet op tijd in Hamburg zijn. Daar is op 16 juni om 15.00 uur de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK. Polen is de tegenstander in het stadion van HSV.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland hoopt op stunt tegen Frankrijk, maar ziet gevaar van outsiders Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

EK 2024

