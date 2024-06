Dit is de scheidsrechter tijdens het duel Nederland - Polen op het EK

Nederland weet wie de scheidsrechter wordt tijdens het eerste groepsduel van het EK voetbal in Duitsland. De Portugees Artur Soares Dias fluit de wedstrijd tegen Polen. Dias floot al drie keer eerder een duel van Oranje en aan het laatste duel bewaart de ploeg van Ronald Koeman goede herinneringen.

Dat was namelijk een EK-kwalificatieduel in Duitsland, waar Oranje in met 2-4 won van de Duitsers. Overigens werd die wedstrijd ook gespeeld in het Volksparkstadion in Hamburg, waar zondag om 15.00 uur ook het EK begint voor Ronald Koeman en zijn ploeg. Soares Dias floot vorige maand nog de Conference League-finale tussen Fiorentina en Olympiakos. Daar trok hij overigens zeven keer geel.

Dias was verder ook scheidsrechter bij de oefenwedstrijden België - Nederland (oktober 2018, 1-1) en Ierland - Nederland (mei 2016, 1-1). Hij floot dit jaar drie duels in de Champions League. In eigen land stuurde hij in meer van de helft van zijn wedstrijden iemand met rood van het veld.

Nieuwe regels

Virgil van Dijk weet dus met welke scheidsrechter hij zondag moet communiceren. De UEFA heeft voor het EK een nieuwe regel bedacht waarin staat dat alleen aanvoerders bij grote beslissingen verhaal mogen halen bij de arbiter. Als andere spelers dat doen, krijgen zij meteen een gele kaart.

Danny Makkelie in wachtkamer

Danny Makkelie, de enige Nederlandse scheidsrechter op het EK, heeft nog geen duel toegewezen gekregen. Tot dusverre zijn de scheidsrechters ingepland tot en met zondag. Makkelie leidde drie jaar geleden, bij het vorige EK, onder meer de halve finale tussen Engeland en Denemarken. Waarschijnlijk wordt de komende dagen dus duidelijk welk duel Makkelie krijgt.

