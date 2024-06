'Het is een godsgeschenk dat Frenkie de Jong er niet bij is': Oranjekoorts Aad de Mos loopt op richting EK

"Oranje heeft een paar mazzeltjes gehad in aanloop naar het EK", zegt voormalig toptrainer Aad de Mos in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

"De Oranjekoorts is wel toegenomen", erkent De Mos in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik zit op 38 graden. Ik heb genoten van de speelwijze van het Nederlands elftal tegen Canada, maar vooral tegen IJsland, toen de basisploeg er stond. Met dit team gaan ze hoge ogen gooien."

Frenkie de Jong

"Oranje heeft ook een paar mazzeltjes gehad", komt De Mos met een opmerkelijk inzicht. "Het is een godsgeschenk dat Frenkie de Jong er niet bij is." De middenvelder van Barcelona kampt met een enkelblessure en bleek ondanks alle inzet niet in staat om in actie te komen op het EK.

Ronald Koeman vindt Frenkie de Jong ook schuldig aan missen EK: 'Hebben we over gesproken' Dat Frenkie de Jong het EK voetbal mist vanwege een blessure, is voor een deel zijn eigen schuld. Tenminste, dat vindt bondscoach Ronald Koeman. Hij heeft veel met de middenvelder gesproken over zijn enkelblessure en het ontstaan daarvan.

"Nu is de Siamese tweeling van PSV in ere hersteld en die gaat het verschil maken op het middenveld", ziet De Mos de zonnige kant van het ontbreken van sterspeler De Jong. "Het duo Jerdy Schouten - Joey Veerman is outstanding." De twee maakten dit seizoen indruk bij PSV en gaan wat de oud-coach betreft nu hun klasse laten zien in Duitsland.

Joey Veerman spreekt vriendin tegen over huwelijksplannen: 'Daar zijn de meningen over verdeeld' Met bruiloften van Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong is het een drukke bedoening wat betreft trouwerijen bij Oranje-internationals. Onlangs liet de vriendin van Joey Veerman weten dat ze nog een trouwdatum moeten prikken en de middenvelder het liefst in een feestzaal in Volendam zou trouwen. Daar heeft de international zich over verbaasd.

Joshua Zirkzee

Bondscoach Ronald Koeman besloot op het laatste moment alsnog een 26ste speler aan zijn selectie toe te voegen. De 23-jarige Joshua Zirkzee moest zijn vakantie halsoverkop onderbreken om zich in Duitsland te melden. "Ik had hem sowieso al meegenomen", stelt De Mos.

"Zirkzee is een heel grote speler aan het worden", aldus de Hagenaar. "Hij heeft heel snelle voeten, kan ik de punt spelen, heeft scorend vermogen en laat zich vallen in het middenveld. Het is niet voor niks dat AC Milan hem voor heel veel geld gaat kopen. Ook Zlatan heeft gezegd dat hij hem een enorm talent vindt."

Joshua Zirkzee moet 'magische' vakantie aan andere kant van de wereld afbreken voor EK-selectie Oranje Joshua Zirkzee had er écht niet meer op gerekend dat hij nog mee mocht naar het EK voetbal met het Nederlands elftal. Dat is wel duidelijk uit de vakantiekiekjes die de spits uren voor zijn verrassende oproep op Instagram deelde.

Duitsland

Het EK begint vanavond met het duel tussen gastland Duitsland en Schotland. "Duitsland is de grote favoriet", aldus De Mos. In onderstaande video vertelt hij op welke spelers we vanavond, naast natuurlijk Toni Kroos, moeten letten én waarschuwt hij Cody Gakpo.

Aad de Mos ziet het zonnig in voor Oranje zónder Frenkie de Jong en waarschuwt Cody Gakpo In onze dagelijkse rubriek Toss van De Mos voorspelt ex-toptrainer Aad de Mos de wedstrijd(en) van de dag en geeft hij zijn scherpe mening over het Nederlands elftal en het EK voetbal.

Column Berry van Aerle

Naast Aad de Mos geeft ex-international Berry van Aerle exclusief voor Sportnieuws.nl zijn mening over Oranje en het EK voetbal. De eerste columns van de Europees kampioen van 1988 zijn hieronder terug te lezen.

Dít moet de vervanger van Frenkie de Jong in de basis van Oranje zijn: 'Hij is echt superieur' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Tijdens het oefenduel tussen Nederland en IJsland zag de Europees kampioen van 1988 dat het ontbreken van Frenkie de Jong geen probleem hóéft te zijn. "De één zijn dood is de ander zijn brood."

Verbazing over Memphis Depay: 'Dan gaat het extra opvallen en zorgen voor irritaties' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Zo verbaasde de Europees kampioen van 1988 zich tijdens Nederland - Canada over de hoofdband van Memphis Depay. "Doe effe normaal." Lees hieronder de eerste column van Van Aerle.