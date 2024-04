LIVE Ajax - Go Ahead Eagles | Ahmetcan Kaplan terug in de basis bij Ajax

Ajax speelt donderdagavond een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In een midweekse speelronde zou de club uit Deventer op één punt van de Amsterdammers kunnen komen. Ajax hoopt juist in te lopen op AZ, dat eerder deze week dik verloor van Heracles (5-0). Volg het duel hier live.

Opstelling Ajax en Go Ahead Eagles

Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Kaplan, Hato, Taylor; Mannsverk,Tahirovic; Godts, Bergwijn, Hlynsson.



Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Linthorst, Willumsson, Llansana; Adekanye, Edvardsen, Baeten.

Chuba Akpom is er niet bij. De Engelse spits heeft een blessure en is niet fit genoeg om mee te doen tegen Go Ahead Eagles. Na de blessure van Brian Brobbey was Akpom juist de vervanger in de spits. Nu lijkt Steven Bergwijn in de punt van de aanval te staan.

Go Ahead Eagles concurreert met Ajax

Ajax staat op een vijfde plaats in de Eredivisie, met een puntje voorsprong op NEC. De Nijmegenaren speelden dinsdag 1-1 tegen Fortuna Sittard en hebben dus een duel meer gespeeld. Als Ajax van Go Ahead Eagles wint, is het gat met NEC vier punten. De club uit Deventer staat zevende, heeft slechts vier punten minder dan Ajax en kan het gat dus verkleinen tot één punt. De wedstrijd begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena.