LIVE Eredivisie | Dodelijk effectief Feyenoord scoort weer bij Go Ahead Eagles, PSV lijkt te moeten wachten op landstitel

Feyenoord speelt donderdagavond het lastige uitduel bij Go Ahead Eagles. Een belangrijke wedstrijd voor de Rotterdammers, want ze kunnen zich definitief plaatsten voor de groepsfase van de Champions League en het titelfeest van PSV nog even uitstellen. De wedstrijd in Deventer begint om 21.00 uur.

Feyenoord staat tweede in de Eredivisie, op negen punten van koploper PSV. In theorie zijn de Eindhovenaren nog te achterhalen, maar dat is nagenoeg onmogelijk. Mocht Feyenoord punten verspelen dan is het kampioenschap binnen voor de Brabanders. Zij wonnen met liefst 0-8 bij SC Heerenveen

PSV officieus kampioen na galavoorstelling in Heerenveen: alle ogen op Feyenoord PSV heeft niets aan het toeval overgelaten in Heerenveen. Het moest zelf winnen om de beste kans op het kampioenschap te hebben en dat hebben ze gedaan. PSV liet werkelijk waar niets heel van sc Heerenveen en besloot de wedstrijd al in de eerste helft met vijf goals. Het is wachten wat Feyenoord tegen Go Ahead doet, bij gelijkspel of verlies is PSV - meer dan terecht- kampioen van Nederland. Het werd liefst 0-8 in Friesland.

Zelf wil Feyenoord uiteraard dolgraag winnen van Go Ahead Eagles, dat achtste staat. Bij een gelijkspel plaatst de ploeg van Arne Slot zich voor de groepsfase van de Champions League.

De start van het duel was stroef, maar de eerste kans voor Feyenoord was wel meteen raak. Luka Ivanusec schoot vanaf de rand van de zestien hard op de onderkant van de lat, maar via Go Ahead Eagles-keeper Jeffrey de Lange rolde de bal traag over de lijn: 0-1. Niet veel later mocht de Kroaat wel alle felicitaties in ontvangst nemen, want in de 33e minuut rondde de buitenspeler een Feyenoord-aanval doeltreffend af.

PSV boekt grootste uitzege ooit in Eredivisie en neemt voorschot op kampioenschap PSV ging donderdagavond op bezoek bij sc Heerenveen en dat hebben ze in Friesland geweten ook. De Eindhovense koploper won met 0-8 en kan bij puntverlies van Feyenoord vanavond nog kampioen worden.

Bijlow in de basis

Feyenoord moet de overwinning bewerkstelligen met Justin Bijlow op doel. De Nederlander neemt de plek van Timon Wellenreuther over, die hem succesvol verving nadat Bijlow uit bij AZ begin februari geblesseerd raakte aan zijn kuit. Om de kansen op deelname aan het EK te vergroten, kiest Slot voor Bijlow in plaats van Wellenreuther.

Nog meer wijzigingen

Ook Igor Paixão ontbreekt in Deventer. Hij is geblesseerd. Luka Ivanusec neemt zijn plaats als linksbuiten over. Daarnaast begint Calvin Stengs op de bank. Hij was een twijfelgeval na de gewonnen bekerfinale. Antoni Milambo neemt zijn plaats in. Ook achterin is er één wijziging. Gernot Trauner speelt en dat gaat ten koste van Bart Nieuwkoop.

Ook Giménez geblesseerd

Een flinke domper tijdens de warming-up was het uitvallen van spits Santiago Gimenez. De Mexicaan haakte af, vlak voor de wedstrijd. Áyase Ueda mocht het van Arne Slot vanaf het begin laten zien.

Feyenoord-trainer Arne Slot is goudeerlijk over interesse: 'Duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil' Het lijkt een kwestie van tijd tot Arne Slot vertrekt bij Feyenoord. De trainer flirt openlijk met Liverpool en verwacht zelf dat snel duidelijk wordt dat hij naar de Engelse topclub vertrekt.

Slot en Liverpool

Om trainer Arne Slot is de laatste dagen veel te doen. De oefenmeester lijkt naar topclub Liverpool te verkassen. Naar verluidt is het eerste bod van de Engelsen door Feyenoord van tafel geveegd. Zelf wilde hij er op donderdag weinig over kwijt, ook niet toen een Engelse journalist hem opwachtte bij de spelersbus van Feyenoord. Bij ESPN liet Slot wel weten snel naar Liverpool te willen. Hij verwacht dat de clubs er snel uitkomen. "De komende dagen zal het wel duidelijk worden."

Engelse journalist wacht Arne Slot op bij spelersbus Feyenoord, maar krijgt dankzij beveiliging niet wat hij wil Feyenoord-trainer Arne Slot staat in de belangstelling van Liverpool en dus zijn ze in Engeland in de ban van de Nederlandse coach. Het Engelse Sky Sports reisde zelfs af naar ons landje om informatie bij Slot los te weken, maar dat viel flink tegen.

Opstellingen Feyenoord en Go Ahead Eagles

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Rommens, Linthorst, Willumsson; Adekanye, Oliver Edvardsen, Baeten



Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Beelen, Hancko, Zerrouki, Milambo, Timber; Minteh, Giménez, Ivanusec