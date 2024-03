Louis van Gaal blijft op eenzame hoogte staan dankzij nederlaag PSV tegen NEC

De stunt van NEC tegen PSV maakte zaterdag een einde aan de ambitie van de ploeg van Peter Bosz om het seizoen ongeslagen af te sluiten. De landstitel lijkt nog altijd een kwestie van tijd, maar toch zal het een kleine domper zijn dat in speelronde 27 de eerste nederlaag in de Eredivisie kwam. In één huis zal er misschien een extra wijntje zijn opengemaakt na de winst van NEC.

Louis van Gaal blijft namelijk de enige trainer ooit die een heel seizoen in de Eredivisie ongeslagen wist te blijven. Zijn Ajax uit het seizoen 1994/95 is ook na dit seizoen de enige ploeg die geen enkele keer verloor. Van Gaal won met de Amsterdammers 27 keer en speelde de andere zeven duels gelijk.

Voor Ajax en Van Gaal was dat seizoen natuurlijk helemaal een bijzonder jaar. Ook in Europees verband was er geen enkele ploeg te sterk voor de Amsterdammers. Op 24 mei 1995 won Ajax de Champions League door met 1-0 van AC Milan te winnen.

Feyenoord zit beide teams dwars

Overigens is er wel een bijzondere gelijkenis te vinden tussen het Ajax van toen en het PSV van dit seizoen. Ajax verloor in het befaamde seizoen namelijk toch één keer. In de kwartfinale van de KNVB Beker was Feyenoord met 2-1 te sterk.

Voor PSV was de nederlaag in Nijmegen de eerste in de Eredivisie, maar de tweede tegen een Nederlandse club dit seizoen. Het eerste verlies was namelijk ook in de beker. Net als bij de Amsterdammers was Feyenoord te sterk voor PSV. Dat was met 1-0.

Records

Ondanks de nederlaag in Nijmegen ligt PSV nog altijd op koers om de landstitel binnen te halen. Het gat met nummer twee Feyenoord is nog altijd tien punten, al komen de Rotterdammers zondag nog in actie. Ook heeft de ploeg van Bosz nog altijd de kans om een aantal andere records wel te breken of te evenaren. Die hebben we hier op een rijtje gezet.