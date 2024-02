Magnus Mattsson kan niet echt genieten van prachtige debuutavond bij FC Kopenhagen: 'Heel bitter'

Magnus Mattsson waande zich dinsdagavond even de held van FC Kopenhagen in het Champions League-duel met titelhouder Manchester City. Tien dagen nadat hij de transfer maakte van NEC in de Eredivisie naar de topclub uit zijn vaderland, scoorde hij bij zijn debuut. Echt genieten kon hij er echter niet van.

Manchester City won namelijk met 3-1 in Parken, het stadion van FC Kopenhagen. Daarmee de return over twee weken praktisch een formaliteit. Maar heel even stond het 1-1, toen Mattsson scoorde bij zijn debuut voor de club. Tegen het grote Manchester City dus. "Het is leuk om de ploeg te helpen met goals, maar op dit moment doet dat er weinig toe", tekende Voetbal International op uit de mond van Mattsson bij Viaplay.

"Ik heb het gevoel dat we er meer uit konden halen. Ik weet niet wat hun keeper (Ederson, red.) deed, maar de bal werd van richting veranderd en kwam op de rand van de zestien zo te liggen dat ik hem in de lange hoek kon schieten. Dat was mooi."

De return van FC Kopenhagen - Manchester City is op 6 maart in het Etihad Stadion in Manchester. Mattsson ziet FC Kopenhagen niet meer stunten. "Een 1-2 was een aardig resultaat geweest, maar dat ze hier in blessuretijd nog scoren is het belangrijkste. Dit is heel bitter", zei de clubtopscorer van NEC dit seizoen.