Mario van der Ende pleit voor verandering na afgekeurde goal RB Leipzig: 'Zo blijven er discussies'

Real Madrid won dinsdagavond met 1-0 op bezoek bij RB Leipzig. Bij de thuisploeg beklijft het gevoel dat ze bestolen zijn; vroeg in de eerste helft werd een goal van ze afgekeurd wegens buitenspel. Leipzig en veel voetbalfans begrepen er niets van, maar oud-scheidsrechter Mario van der Ende kon zich vinden in de beslissing. Sportnieuws.nl belde hem om hem te vragen naar zijn expertise.

"Ik snapte de commotie niet, omdat in de spelregels staat dat een speler de tegenstander bij buitenspel niet mag beïnvloeden. Dat betekent voor de neus van de doelman staan, of het zicht belemmeren. Maar in deze situatie werd de doelman geduwd. Hoe beïnvloedbaar wil je het hebben?", vroeg Van der Ende zich hardop af.

"Als iemand duwt, en dan maakt het in mijn optiek niet uit of dat iemand een hernia oploopt of net uit evenwicht wordt gebracht, geef ik ze (de arbitrage, red.) honderd procent gelijk. Die keeper kan daardoor niks meer doen, dus dit is spelregeltechnisch terecht afgekeurd", aldus de oud-scheidsrechter.

Van der Einde pleit voor verandering

Toch begrijpt Van der Ende dat het bij het publiek niet helemaal duidelijk was waarom het doelpunt werd afgekeurd. "Wat jammer blijft, is dat in internationale wedstrijden de arbitrale beslissingen nooit worden uitgelegd", sprak Van der Ende. Ook in Nederland geven de scheidsrechters geen interviews meer, op Bas Nijhuis na. "Dat zorgt ervoor dat er maar discussies blijven."

De oplossing ligt volgens Van der Ende bij Amerikaanse sporten. Bij basketbal, ijshockey en American football is het gebruikelijk dat scheidsrechters hun beslissingen verduidelijken via handgebaren of een microfoon. "Dan kan je het er niet mee eens zijn, maar dan weet iedereen tenminste waarvoor gefloten is." Daarnaast moeten commentatoren zich volgens Van der Ende ook meer verdiepen in de spelregels. "Dat hoort bij je vak."