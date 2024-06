Max Verstappen juicht door gelukjes ook voor Nederland op EK: 'Als ze de finale halen, probeer ik erbij te zijn'

Max Verstappen mag dan middenin het Formule 1-seizoen zitten, hij volgt Oranje op het EK voetbal zoveel hij kan. De wereldkampioen mag van geluk spreken, want het programma van het EK en de kalender van de Formule 1 zijn Verstappen gunstig gezind.

Verstappen liet voor de camera van de NOS weten zijn best te doen om alle wedstrijden van Oranje te kijken. Daarbij wordt hij flink geholpen door de programmamakers. Afgelopen week speelde Nederland op zondag tegen Polen, maar had de coureur het geluk dat dat een GP-vrije zondag was.

Ook geluk in Spanje

Dit weekend is er wél een GP, namelijk die in Spanje. Maar ook nu heeft de Nederlander geluk. Vrijdagavond kan hij ook op z'n gemakkie naar Nederland - Frankrijk kijken. Met de aftrap pas om 21.00 uur kan Verstappen zich in de middag eerst focussen op de twee vrije trainingen, om 's avonds op de bank neer te ploffen voor de kraker in poule D.

Finale

Verstappen vindt het ook leuk om andere landen aan het werk te zien, maar: "Uiteindelijk wil je gewoon dat Nederland het goed doet." En de snelheidsduivel houdt rekening met een succesvol toernooi voor de ploeg van Ronald Koeman. "Als ze in de finale staan, ga ik mijn best doen om erbij te zijn."

En ook dat is planningtechnisch prima mogelijk voor de Oranje-fan. De finale wordt namelijk gespeeld op zondag 14 juli, wederom een vrij weekend voor de Nederlander. Hij houdt ervan om zijn vrije dagen goed te besteden, bleek afgelopen week al toen hij met zijn vriendin Kelly Piquet op vakantie was naar St. Tropez. Er even tussenuit voor een EK-finale behoort dan toch ook tot de mogelijkheden, zou je zeggen. Dat de komende GP's allemaal in Europa plaatsvinden, is ook niet ongunstig als je bedenkt dat het EK in Duitsland wordt gevoetbald.

Oranje helm

Verstappen haakte vorige week al in op de oranjegekte door een oranje helm te laten ontwerpen. Die zal hij vast gaan dragen tijdens races in de nabije toekomst, zeker wanneer er veel Nederlandse fans langs de baan staan, zoals de GP van Oostenrijk. Goede resultaten van Oranje kunnen de oranjekoorts versterken. Fans kunnen de helm bestellen op de website van de racer.

Alles over het EK voetbal

