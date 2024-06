Vermoedelijke opstelling Frankrijk tegen Nederland: geen basisplaats Kylian Mbappé

Het Nederlands elftal speelt vrijdag het tweede duel op het EK in Duitsland. Topfavoriet Frankrijk is de tegenstander in de Red Bull Arena in Leipzig. Lang was de vraag of sterspeler Kylian Mbappé van Frankrijk fit genoeg was voor het duel met Nederland, maar daar lijkt de Franse media antwoord op te hebben gegeven.

Mbappé brak maandag zijn neus in Frankrijks openingswedstrijd tegen Oostenrijk (1-0 winst). De spits kopte tegen de brede schouder van Oostenrijker Kevin Danso en bleef bloedend en met veel pijn achter. Medici constateerden een gebroken neus, maar een operatie hoefde niet. Donderdag verscheen Mbappé voor het eerst met een aangemeten masker op het trainingsveld. "Hij zat er de hele tijd mee te friemelen", constateerde Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld.

'Ronald Koeman kiest tegen Frankrijk misschien voor één of twee andere spelers bij het Nederlands elftal' Nederland speelt vrijdagavond de loodzware EK-wedstrijd tegen Frankrijk, misschien wel dé favoriet voor de eindzege. Wat moet bondscoach Ronald Koeman? Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld geeft Oranje tips in aanloop naar het duel.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk tegen Nederland

Maar Mbappé lijkt het masker niet te lang te hoeven gebruiken tegen Nederland. Volgens L'Equipe start de sterspeler niet op vrijdag. Olivier Giroud, die de afgelopen week ook met de nodige pijntjes kwakkelde, is zijn vervanger. Verder wijzigt Didier Deschamps niets ten opzichte van de zuinige overwinning op Oostenrijk.

Ronald Koeman geheimzinnig over eventuele aanpassingen basiself van Nederland tegen Frankrijk Nederland staat op het EK voor een lastige partij tegen Frankrijk. De laatste duels met Frankrijk werden nagenoeg allemaal verloren. In de wedstrijd tegen Polen gingen dingen goed, maar ook genoeg minder goed. Ronald Koeman laat daags voor de wedstrijd in het midden of hij wisselingen doorvoert. "Er is altijd discussie over je basiself", zei hij.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Giroud, Thuram.

Masker van Mbappé

Deschamps deed voorafgaand aan het duel met Nederland al geheimzinnig over de beschikbaarheid van Mbappé. "Of dat hij morgen beschikbaar zou kunnen zijn, moeten we zien. We gaan er alles aan doen om hem klaar te maken voor de wedstrijd", zei de Franse bondscoach. Overigens mag Mbappé zijn gepersonaliseerde masker niet gebruiken van de UEFA.

Strijd om koppositie

De wedstrijd van vrijdag wordt een belangrijke. Nederland kan een gigantische stap zetten naar groepswinst. Momenteel staat Oranje bovenaan op gescoorde doelpunten, het doelsaldo met Frankrijk is gelijk. Het Nederlands elftal speelt de laatste wedstrijd tegen Oostenrijk op dinsdag, terwijl de Fransen dan tegen Polen moeten.

