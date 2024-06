Kylian Mbappé luistert naar UEFA: aangepast masker voor Nederland - Frankrijk

Kylian Mbappé hield de gemoederen de laatste dagen flink bezig. De sterspeler van Frankrijk begint op de bank in de wedstrijd tegen Nederland op het EK vanwege een gebroken neus. Ondertussen tikte de UEFA hem ook op de vingers vanwege het masker dat hij wilde gaan dragen. Die heeft hij op tijd aangepast voor het duel met Nederland.

Op de laatste training voor het duel met het Nederlands elftal vrijdag in Leipzig verscheen Mbappé met een masker. Een gepersonaliseerde nog wel. Eentje in de Franse kleuren, met zijn logo erop en twee sterren, die duiden op de wereldtitels van zijn land. "Hij is de hele tijd aan het friemelen", zag Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld, die aanwezig was in het stadion van RB Leipzig.

UEFA keurt masker Kylian Mbappé af

Franse media kwamen erachter dat het masker van Mbappé in strijd is met UEFA-reglementen. "Medische uitrusting die op het speelveld wordt gedragen, moet één kleur hebben en mag niet met een team of fabrikant worden geïdentificeerd", valt te lezen in de reglementen van de UEFA. Werk aan de winkel dus voor de Franse nationale ploeg en/of het management van Mbappé. Er moest een zwarte gemaakt worden als hij mee wilde doen tegen Oranje.

Aangepast masker

In het Franse kamp werd er behoorlijk geheimzinnig gedaan over of Mbappé mee zou doen. Uiteindelijk was hij dus wel genoeg hersteld om op de bank te starten. Voor het duel in Leipzig verscheen de sterspeler met een masker op het veld. En dat was niet meer het masker waarmee hij donderdag tijdens de training te zien was.

Het was de Fransen gelukt om op tijd een nieuw masker voor Mbappé te maken. De aanvaller heeft geen masker meer in de kleuren van de Franse vlag, maar een volledig zwart masker. Daarmee mag hij van de UEFA vrijdag ook invallen.

