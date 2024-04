Zo ziet de villa van de geschorste Ajax-directeur Alex Kroes eruit

Alex Kroes is de afgelopen weken heet nieuws in de Nederlandse voetbalwereld, omdat hij al na een paar weken werd geschorst als algemeen directeur van Ajax. Quote liet destijds al weten dat hij de baan niet hoefde te nemen voor het geld - Kroes is een welvarend man - en dat blijkt uit zijn panden.

Kroes heeft vijf panden in bezit en hij woont in een villa in Huizen (Noord-Holland). Hij heeft daar een woonoppervlak van 386 vierkante meter en de villa is gebouwd in de jaren 60. Kroes betaalde in 2017 ongeveer 1,7 miljoen euro voor de villa. Foto's van woning van Kroes vind je bij BekendeBuren.

Zijn andere panden zijn samen ongeveer een miljoen euro waard. Al deze woningen verhuurt hij.

Gedoe bij Ajax

Kroes kocht - een week voordat hij werd aangesteld als algemeen directeur - aandelen van Ajax. Dat wordt gezien als handelen met voorkennis en toen dat nieuws naar buiten kwam, werd Kroes geschorst door Michael van Praag. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wilde Kroes eigenlijk op straat zetten, maar dat ging niet zo snel.

Later werd bekend dat Van Praag ook aandelen in Ajax heeft en dat niet had aangegeven bij de juiste instanties. De voorzitter kocht die aandelen overigens al in de vorige eeuw en dus niet een week voor zijn aanstelling.

De fans van Ajax hebben in ieder geval een duidelijk standpunt ingenomen over de situatie. Tegen FC Twente (2-1 zege) afgelopen zondag werden al meerdere anti-Van Praag-spandoeken getoond, terwijl Kroes juist op steun kon rekenen. Dinsdag kwam naar buiten dat een supportersvereniging van Ajax een brief naar de RvC heeft gestuurd, met de vraag of Kroes mag terugkeren.