NEC'er Philippe Sandler over tegenstander in finale: 'Zou raar zijn als ik Feyenoord zou zeggen'

NEC won dinsdagavond met 1-2 van SC Cambuur na verlenging. Daardoor haalden de Nijmegenaren de finale van de KNVB Beker, de eerste keer in 24 jaar. Donderdag wordt de tweede halve finale afgewerkt tussen Feyenoord en FC Groningen. Philippe Sandler weet wel wie hij liever als tegenstander heeft.

"De sfeer is geweldig, zeker ook als je kijkt naar de uitfans", vertelt Sandler aan Voetbal International na afloop van het duel. De voorbereiding voor een halve finale als deze is al snel anders dan voor een normale Eredivisiewedstrijd. Niet voor de nuchtere verdediger. "Ik heb daar zelf geen moeite mee eerlijk gezegd. De assistent-trainer kwam naar mij toe en zei: 'grote wedstrijd vandaag.' Ik zei hem dat het gewoon een duel zoals alle andere was. Daar moesten we allebei wel om lachen."

Sommige NEC'ers gaven al aan een klein feestje te vieren in het hotel. Zo vertelde trainer Rogier Meijer wel even 'een klein biertje te gaan drinken'. Sandler doet daar niet aan mee. "Ik drink geen bier", lacht de 27-jarige verdediger. "Het besef is er al wel. Het is heel mooi om in De Kuip te spelen, maar nu moeten we winnen."

Ideale tegenstander

De tegenstander van NEC wordt aankomende donderdag bekend. Feyenoord speelt dan tegen FC Groningen. Wie heeft Sandler liever? "Het zou raar zijn als ik Feyenoord zeg. Als je kijkt naar Groningen en Feyenoord, dan heb je meer kans om van Groningen te winnen. Dat is nou eenmaal zo. Maar Feyenoord is natuurlijk ook hartstikke mooi", vertelt de oud-speler van de Rotterdamse club.