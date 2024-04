Nederlandse verdachte fraudeschandaal voetbalwereld opgepakt, 22 aangiften slechts topje van de ijsberg

Nidal H. die op grote schaal voetbalclubs, spelers en zaakwaarnemers zou hebben opgelicht, is opgepakt. Hij werd aangehouden in België en is inmiddels overgeleverd aan Nederland. Er liggen 22 aangiften tegen hem met betrekking tot grote bedragen die hij afhandig maakte met nep-transfers.

Na onderzoek van De Telegraaf heeft het Openbaar Ministerie Amsterdam laten weten dat H. is opgepakt. Al zeker een jaar was hij in Nederland, België, Schotland en Zweden actief met zijn illegale praktijken. Hij zou clubs, zaakwaarnemers en spelers hebben opgelicht voor bedragen tussen de duizenden en tienduizende euro's met nep-transfers.

Volgens betrokkenen zijn de 22 aangiften die tegen de 26-jarige H. liggen slechts het topje van de ijsberg. Veel gedupeerden stappen niet naar de politie vanwege schaamte en angst. Twee zaakwaarnemers zeggen ernstig bedreigd te zijn. De KNVB is bekend met de bedreigingen en heeft clubs gewaarschuwd voor de oplichter.

Clubs uit Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie slachtoffer van oplichting door voetballer (26) Voetbalclubs uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en diverse buitenlandse competities zijn de afgelopen maanden slachtoffer geworden van oplichting. Een of meerdere personen doen zich voor als directieleden van andere voetbalclubs en vragen om geld rondom transfers van spelers.

Oplichting en witwassen

Onder andere technisch manager Peter Hofstede van Telstar en oud-profvoetballer en zaakwaarnemer Youssouf Hersi waren gedupeerden. Zij moesten voorschotten aan H. betalen voor keuringen van spelers. Daarnaast vroeg H. om een zelfverzonnen belasting en een vergoeding voor andere kosten. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen speler was aangekocht.

"Wat betreft de nep-transfers: we beschuldigen hem ervan dat hij voetbalclubs en zaakwaarnemers zou hebben benaderd", aldus het OM. "Hij zou zich ten onrechte hebben uitgegeven als directeur of vertegenwoordiger van het bestuur van een Zweedse club en verzocht om betalingen voor reis-. verblijf- en keuringskosten. Nadat de aangevers hadden betaald kregen ze geen tickets en bleek dat er geen hotelreserveringen waren gemaakt."

Naast oplichting wordt H. ook verdacht van witwassen. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en moet voorlopig in de cel blijven. Het onderzoek van politie en justitie loopt nog.